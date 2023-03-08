周春米率團考察日本交通 借鏡改善交通環境

屏東縣長周春米3月率團訪日行程馬不停蹄，昨晚與近鐵交流會社長西村隆至與相關團隊交流經驗分享後，今前往日本大阪及三重地區考察當地交通運輸，周春米感謝近鐵集團協助，透過交流經驗分享及借鏡大阪觀光列車成功案例，做為屏東未來發展軌道運輸觀光參考及改造藍圖，期許屏東觀光汲取大阪交通經驗。

周春米今與縣府交通旅遊處團隊參訪，以搭電車為主要目的為旅行的觀光特急電車「AONIYOSHI」，觀光列車以設計精美、舒適性、風景秀麗的路線及優質服務而著稱，縣府團隊期待透過交流，了解結合在地文化和歷史，回國後做旅遊設計的精進改善。

乘車體驗後至奈良視察奈良公園轉運站觀光巴士及相關運輸系統，縣府表示，奈良轉運站透過自動化設備，控制公園中心的旅遊巴士及其他車輛的進出，讓遊覽奈良公園時可以更加舒適，期待借鏡日本經驗，串聯提升整體軌道公共運輸系統服務水準，創造優質及便利的旅行體驗。