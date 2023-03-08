快訊

送行者龍頭殯葬業大亨李世聰今辭世 享壽65歲

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

周春米率團考察日本交通 借鏡改善交通環境

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左三）今考察日本三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（左三）今考察日本三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供

屏東縣長周春米3月率團訪日行程馬不停蹄，昨晚與近鐵交流會社長西村隆至與相關團隊交流經驗分享後，今前往日本大阪及三重地區考察當地交通運輸，周春米感謝近鐵集團協助，透過交流經驗分享及借鏡大阪觀光列車成功案例，做為屏東未來發展軌道運輸觀光參考及改造藍圖，期許屏東觀光汲取大阪交通經驗。

周春米今與縣府交通旅遊處團隊參訪，以搭電車為主要目的為旅行的觀光特急電車「AONIYOSHI」，觀光列車以設計精美、舒適性、風景秀麗的路線及優質服務而著稱，縣府團隊期待透過交流，了解結合在地文化和歷史，回國後做旅遊設計的精進改善。

乘車體驗後至奈良視察奈良公園轉運站觀光巴士及相關運輸系統，縣府表示，奈良轉運站透過自動化設備，控制公園中心的旅遊巴士及其他車輛的進出，讓遊覽奈良公園時可以更加舒適，期待借鏡日本經驗，串聯提升整體軌道公共運輸系統服務水準，創造優質及便利的旅行體驗。

接續至三重縣擁有規模最大複合型商業設施VISON視察，包括藥草溫泉設施、有機農園、和食體驗店鋪、木育體驗區、旅館住宿等，館場內不論是動線設計、攤位及攤招等設備設施，都非常完備，商場空間動線也符合人性化，而且環境乾淨又衛生，讓消費者購物時可以安心，縣府團隊將借鏡館場的優點，做為打造兼具觀光休閒教育跟親子娛樂的參考。

屏東縣長周春米（右二）今考察三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（右二）今考察三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供
屏東縣府團隊視察大阪府MONORAIL單軌列車。圖／屏東縣府提供
屏東縣府團隊視察大阪府MONORAIL單軌列車。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（前排右一）今考察日本三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（前排右一）今考察日本三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供
屏東縣府團隊今參觀近鐵集團大阪五位堂車庫。圖／屏東縣府提供
屏東縣府團隊今參觀近鐵集團大阪五位堂車庫。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（右一）今考察日本三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（右一）今考察日本三重縣規模最大複合型商業設施VISON。圖／屏東縣府提供

團隊 奈良

延伸閱讀

東京食品展今開幕 周春米率團訪日參展推銷屏東農特產

把關食魚品質 屏縣府祭午仔魚檢驗費全額補助專案

王惠美等8藍綠縣市長攜手 參加日本東京國際食品展

周春米東京食品展行銷 屏東石斑魚進軍日本迴轉壽司

相關新聞

快被遺忘的恆春捕鯨殺戮史 他和時間賽跑救回史料影像

屏東恆春半島西海岸去年驚見10公尺長大翅鯨在海中悠游，成大考古團隊又在恆春頭溝溪谷河床挖出距今8萬5千年、長逾15公尺的...

高市開旱災應變會議 50口抗旱井提前至4月20日前供水

高雄市水情愈來愈嚴峻，今天起轉黃燈，晚間10點過後減壓供水至隔日清晨6點，單日可省8萬噸供水。高市府今天召開旱災應變會議...

周春米率團考察日本交通 借鏡改善交通環境

屏東縣長周春米3月率團訪日行程馬不停蹄，昨晚與近鐵交流會社長西村隆至與相關團隊交流經驗分享後，今前往日本大阪及三重地區考...

高雄又有人宣布選立委 陳若翠喊「打破綠色壟斷」

明年改選立委，高雄市前議員陳若翠在婦女節這天宣布參選立委。陳若翠表示，行政院施政無方，立法院監督無能，2024年將是決定...

高市各區公所10日免費送樹苗 2萬株羅漢松樟樹桃花心木

高雄市農業局3月10日上午8時30分起在全市38個區公所，同步發送羅漢松、樟樹、桃花心木等3種樹種小樹苗，共2萬2800...

高雄捷運歡慶通車15年 中華隊出賽日憑票根免費搭車

高雄捷運紅線、橘線均在2008年通車，為慶祝營運15周年，高捷公司推出「高捷柑心為你」系列活動，今天起凡持世界經典賽中華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦