露營旅遊夯 高市輔導9家業者土地合法使用

高雄市目前僅有10家露營業者土地合法使用，高市觀光局今天表示，推動露營場合法化，已有9家業者向市府提出土地容許使用申請，後續會再辦說明會鼓勵業者參與。

野外露營活動受到不少民眾喜愛，但高雄市目前僅有10家露營業者土地合法使用，高雄政府府觀光局今天新聞稿表示，辦理露營場合法化已有9家業者向市府提出土地容許使用申請，其中8家在六龜區、1家在內門區。

觀光局表示，依規定申請露營場不得設置於土石流潛勢範圍等19項環境敏感區，申請者需先查詢土地未位於環境敏感區後，才可進一步提出申請土地容許使用。此外，於農林牧用地上僅能10%（最高660平方公尺）作為露營設施使用，其餘部分仍要維持原容許農林牧項目使用，朝低密度開發，才能提供露營體驗。

觀光局表示，去年旗山、桃源區辦理2場輔導說明會，吸引超過100家次業者到場聆聽、提問交流，會後已有9家業者陸續向市府提出申請；後續也將於那瑪夏、茂林等區舉辦說明會，歡迎有意經營露營場的業者參與。

觀光局長高閔琳表示，露營活動逐漸成為旅遊市場新寵兒，不管是搭帳露營、車泊露營，或是豪華露營，走出戶外享受自然生態、野炊都是抒壓體驗。高雄市有不少業者想投入露營市場，因此觀光局舉辦輔導說明會協助業者。

另外，為帶動高雄露營觀光產業，觀光局也尋找並開發適合露營場地，希望透過公私部門努力與合作，共同將露營旅遊打造為高雄市觀光新亮點。