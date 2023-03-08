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高市開始夜間減壓供水 洗車業者儲水備用

中央社／ 高雄8日電

高雄市水情燈號今天起轉黃燈，有汽車美容業者說，現階段夜間減壓供水影響不大，但為保險起見，每天都會儲水備用；高市府今天也召開旱災應變會議，偕同農水署、水公司加強管理因應。

中央社記者今天上午實際走訪鳳山區一家洗車場，現場有7、8名民眾在洗車，蔡先生說，本來習慣晚上洗車，但聽說今晚開始減壓供水，擔心晚上洗車會受到影響，索性白天就趕快找空檔來洗車。

位於力行路的汽車美容店陳姓業者說，現階段只是減壓供水，對洗車業影響不大，但為保險起見，他還是會每天關店前儲幾桶水，以備不時之需。

高市府今天召開旱災應變會議，由副市長林欽榮主持，高雄市政府水利局並於會後發布新聞稿表示，會中已請農水署加強灌溉管理，自來水公司留意安排管末及高地地區加水車或布設加水站供民眾取水，不可因減壓供水影響民生用水。

林欽榮說，由於降雨持續偏低，水利局與中央合作增鑿50口抗旱水井，每日可增13.2萬噸水源，將加速在4月20日前陸續完成供水，使旱季期間供水更具韌性。

水利局表示，高雄市今天起水情燈號改為黃燈的夜間減壓供水，轄內鳳山及臨海水資源中心將增供再生水供工業使用，減少自來水用水量，提供自來水公司適時作全市自來水整體調控。

另外，高市6座污水處理廠增加放流水，深開挖建築工地抽出的地下水也設置取水口，提供民眾灑水、澆灌等使用；市府籲市民養成節約用水習慣，如隨時關緊龍頭，洗澡前段冷水回收利用、洗車改擦洗等，將水資源做最有效運用。

依市府統計，高雄地區每天民生及產業用水量約150萬噸，3月8日起透過減壓供水措施，用水量可降到約140萬噸；另「管末」是管線末端、高地是地勢較高的地方，這兩處地點會因水壓不足或水源被前端用戶取完，導致水量較小。

水利局 高雄市

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