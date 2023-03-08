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高雄又有人宣布選立委 陳若翠喊「打破綠色壟斷」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是38婦女節，高雄市前議員陳若翠宣布參選立委。圖／陳若翠提供
今天是38婦女節，高雄市前議員陳若翠宣布參選立委。圖／陳若翠提供

明年改選立委，高雄市前議員陳若翠在婦女節這天宣布參選立委。陳若翠表示，行政院施政無方，立法院監督無能，2024年將是決定台灣未來的關鍵時刻，她決定參選立委，盼在高雄打破綠色壟斷，前進國會成為最有力的改革監督者。

高雄市八席立委全是民進黨籍，將在3月20日24日進行區域立委登記，現任議員黃秋媖爭取提名，將挑戰第二選區（大岡山區）立委。國民黨初選辦法尚未公布，左楠區是一級選區，中央委員孫健萍宣布參選。

陳若翠去年競選第八選區（前金區、 新興區、苓雅區）議員連任失利，上月在網路開闢「原翠來了」節目，以直播方式討論時事議題，邀請高雄市黨部主委羅世雄及議員邱于軒上節目談民生及政治議題。

陳若翠是基層里長出身， 2018年受韓流助攻順利當選，問政犀利風格強烈。陳若翠說，7年來看著國家虛耗，內心充滿無力感，明年總統、立委大選至關重要，一旦選錯會讓台灣走入萬劫不復的境地，她願意在關鍵時刻挺身而出，勇於承擔責任。

陳若翠強調，她要全力以赴、奮力一搏，即使將面對各種困難與挑戰也不會退縮，盼能勇敢向前衝，打破綠色壟斷。

立委第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）的現任立委是民進黨趙天麟，隸屬湧言會系統。

陳若翠 議員 高雄市

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