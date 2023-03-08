高市各區公所10日免費送樹苗 2萬株羅漢松樟樹桃花心木

高雄市農業局3月10日上午8時30分起在全市38個區公所，同步發送羅漢松、樟樹、桃花心木等3種樹種小樹苗，共2萬2800株，讓民眾帶回家種植，透過政府及民眾的力量共同愛護居住環境。

農業局表示，近年來全球氣候變遷，溫室效應加劇，造成許多生態危機。高市各區公所在植樹節前夕同步發放小樹苗，當天提供的羅漢松為庭園優美造景樹，俗話說「家有羅漢松、賺錢真輕鬆」；樟樹可作行道樹、庭園樹，木材質優，可作建材、雕刻用及提煉樟腦油；桃花心木因木材呈桃花色澤而得名，主幹十分明顯，樹幹為優良的家具用材。