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陸籍抽砂船688萬拍賣售出 得標人：賺到了

中央社／ 台北8日電

法務部行政執行署士林分署與福建連江地方檢察署合作拍賣的中國大陸籍抽砂船「展勝98號」，昨天順利以新台幣688萬元拍定售出，得標人直呼「這次真的賺到了」。

行政執行署士林分署發新聞稿表示，中國大陸籍抽砂船「展勝98號」去年被海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊查獲越界盜採砂石，8名中國籍船員遭逮判刑，連江地檢署囑託行政執行署士林分署拍賣船舶。

執行署士林分署表示，「展勝98號」經多次流標，昨天舉行123聯合拍賣會活動，順利以688萬元拍定，抽砂船的得標者稱船舶將用於公司在屏東進行的海事工程，得標人直呼「這次真的賺到了」。

執行署士林分署表示，陸籍「展勝98號」抽砂船是於2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，去年3月由海巡隊查扣時仍屬正常使用狀態，相關設備儀器一應俱全，包括，機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等。

連江地檢署表示，中國大陸抽砂船近年來頻繁越界至馬祖海域抽砂，已造成海洋生態浩劫、影響馬祖漁民生計及航道安全，更破壞台灣海岸維護及國土海域完整。

馬祖 海巡署

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