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228地景前金陳宅遭收購 高市府：未達紀念建築基準

中央社／ 高雄8日電

今年是228事件76週年，高雄文史工作者指出，228歷史地景之一的前金陳宅被高市府認定沒有登錄為紀念建築的價值，建商已陸續收購土地；文化局表示，經會勘此建物是常見的日治晚期建築，且部分建物已遭拆除。

「蓋得起高樓的高雄，卻容不下一處珍貴的城市轉角」，在地文史團體「打狗文史再興會社」理事陳坤毅在臉書發文嘆，高雄是228事件中第一個遭到軍事鎮壓的城市，也因此悲情故事在高雄常常被討論，但相關的歷史地景卻常被忽略。

高雄市政府文化局文資中心主任曾宏民告訴中央社記者，去年3月接獲民眾提報，文化局依據文資法等規定，邀集文資委員現勘；經評估，此建築為日治晚期常見建築，常見於前金區、鹽埕區，且部分建物已拆除、改建；綜合評估此建物未達指定古蹟、登錄歷史建築或紀念建築基準，不予列冊追蹤。

陳坤毅說，前金陳宅除了有高雄陳家豐厚的歷史，建築也反映出時代特色，更重要的是此建物和228事件、人物有密切關聯，但在市府文化局、文化資產審議委員現勘後，卻被認定無文資價值。

陳坤毅認為，單看建築空間表現的價值，忽略場所蘊含的人文特質來認定「紀念建築」的登錄，是無稽之談，希望政府透過輔導獎勵機制，透過設計手法促成新舊融合。

歷史建築 文化局 文史工作者

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