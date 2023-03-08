府會聯手拚城市外交！陳其邁訪熊本 帶雄讚伴手禮表心意

高雄市長陳其邁正在日本拚城市外交，議長康裕成昨也飛到日本會合，一行人今天拜訪高雄友好城市熊本市，熊本市長大西一史熱情款待，陳其邁說，此行是以實際行動回應大西市長1月訪問高雄時的邀約，未來兩市將在產業、文化、教育等領域實質合作。

陳其邁3月5日啟程赴日，先是參加東京國際食品展，今天是訪日行第4天，陳其邁上午率團拜會熊本市府，出席熊本市舉辦的歡迎午宴。

陳其邁細數兩市關係、淵源密切，感謝大西市長在解封後立即在今年元月訪問高雄、2月派遣代表團參與高雄燈會，展現對高雄的友好及合作的期待，此次高雄也聯合市議會、在地企業界人士共組訪團回訪，以高規格層級回應熊本朋友，以密切溫暖的往來，全面促進雙方各領域實質交流。

陳其邁感性談到，高雄市與熊本市擁有深厚友情，很高興能看見熊本經歷震災後逐漸恢復美麗，高雄很榮幸能在重建工作中盡分心力，今年1月高雄市運發局與熊本市簽署馬拉松合作MOU，再次開啟熱絡的體育交流，期盼高雄與熊本未來在城市交流、產業發展皆能進一步發展合作夥伴關係。大西一史回應說，感謝台灣與高雄朋友對熊本城在災後重建工作的援助，雙方城市之間互訪是「重溫舊情」的好機會。

城市外交也是行銷物產的絕佳時機，陳其邁準備高雄出產的野生烏魚子、鳳荔雙心酥禮盒當伴手禮，讓大西市長在日本也能品嘗到「雄讚」美味，也送上高雄客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」，象徵雙方珍貴的友情。