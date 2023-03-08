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全台最好的管風琴都在南方衛武營與屏東演藝廳攜手齊奏

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
演奏管風琴的音樂家王安琪。記者劉星君／攝影
演奏管風琴的音樂家王安琪。記者劉星君／攝影

衛武營國家藝術文化中心與屏東縣政府今年首度合作，辦理全台最大管風琴音樂盛事「衛武營管風琴音樂節」，以亞洲最大管風琴和音樂廳卓越音場享譽國際，串聯屏東演藝廳全球最具「台灣味」的福爾摩沙笛管管風琴，國內兩座最新穎世界級管風琴，在音樂節藝術總監、管風琴天后伊維塔．艾普卡娜（Iveta APKALNA）規畫下，3月22日起帶領眾多觀眾感受「樂器之王」的百變風情。

衛武營藝術總監簡文彬說，衛武營和屏東演藝廳不到20公里距離就有兩座音樂廳管風琴，這是歐洲才有的光景，管風琴音樂節策畫初期安排屏東演藝廳場次，讓觀眾透過世界級管風琴演奏家之手，一次享受到兩種不同風貌的管風琴天籟。

屏東縣政府文化處表示，屏東演藝廳管風琴是世界唯一以竹子和風管製成的福爾摩沙笛管與獨特的水平式音管設計，令許多音樂家及錄音師高度稱讚，國家場館與地方場館首次合作，以管風琴作為交流主題，透過節目的安排，鼓勵高雄的樂迷朋友到屏東欣賞不一樣的管風琴音色與體驗場館。

2023衛武營管風琴音樂節藝術總監伊維塔．艾普卡娜出道就和大師級指揮阿巴多（Claudio ABBADO）及天團柏林愛樂同台演出，是首位獲得回聲音樂古典獎「最佳表演藝術家」的管風琴家，並榮膺衛武營和德國易北愛樂廳管風琴正式演出開琴演奏家。此次音樂節共規畫3場音樂會，透析一系列橫跨數世紀的精彩管風琴作品，分別以獨奏、管絃樂團協奏、手風琴二重奏等形式，展示衛武營音樂廳和屏東演藝廳管風琴的出色樂音。

音樂節首場3月22日屏東演藝廳演出的《巴赫與葛拉斯》伊維塔．艾普卡娜獨奏會。3月24日（五）在衛武營音樂廳演出的《經典盛會》伊維塔．艾普卡娜X簡文彬X高市交音樂會，以d小調為主軸貫串全場，重頭戲的兩首管風琴協奏曲，伊維塔將和簡文彬帶領的高市交合作。

壓軸場次，伊維塔特邀世界手風琴大賽冠軍立陶宛的馬丁納斯・萊維茨基斯（Martynas LEVICKIS），於3月26日合作《管風琴與手風琴二重奏之夜》。除3場音樂會，衛武營也舉辦講座、工作坊、樹洞耳機電影院等活動，讓大小朋友深度領略管風琴的奧秘。

更多【2023衛武營管風琴音樂節】相關節目資訊，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

衛武營國家藝術文化中心與屏東縣政府今年首度合作，辦理全台最大管風琴音樂盛事「衛武營管風琴音樂節」，3月22日起帶領眾多觀眾感受「樂器之王」的百變風情。記者劉星君／攝影
衛武營國家藝術文化中心與屏東縣政府今年首度合作，辦理全台最大管風琴音樂盛事「衛武營管風琴音樂節」，3月22日起帶領眾多觀眾感受「樂器之王」的百變風情。記者劉星君／攝影
演奏管風琴的音樂家王安琪。記者劉星君／攝影
演奏管風琴的音樂家王安琪。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 衛武營 音樂會

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