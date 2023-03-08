4家民營屏琉線船票4/1齊漲 業者駁斥聯合漲價行為質疑
14年未調整的屏東至琉球航線票價，繼東琉線泰富、藍白和鹽琉線大福航運公司相繼宣布4月1日起調漲票價，客船數最多的聯營公司昨天也宣布自4月1日起漲價；因現有4家民營公司全票來回票牌價均由430元漲至450元，且在同日實施，諸多巧合引發違反公平交易法聯合漲價的質疑；對此，業者駁斥無協議、合意的聯合漲價行為，是各家反映成本後的票價。
距離台灣本島僅20分鐘航程的屏東小琉球，疫情趨緩後又恢復旅遊榮景，現有4家民營航連公司，從東港出發的泰富輪及藍白航運、新園鹽埔漁港出發的大福航運，因應油料、維修和人事營運成本不斷提高，年初先後宣布於4月1日調漲牌價，來回全票450元、半票225元，單程全票250元、半票125元，琉球鄉民票單程100元不變，已報交通部航港局和縣府核可。
現有6艘客船、載客量最大的東琉線交通客船聯營公司，昨天跟進宣布因長期油價及營運成本不斷提高，經航港局、屏東縣政府同意，自4月1日起調漲牌價，調幅與另3家相同；唯一未漲的是琉球鄉公所經管、票價最低的琉興公司公船，鄉民單程60元、學生30元、老人免費，遊客來回380元，鄉公所強調，公船以服務鄉親為宗旨，不以盈利為目的，尚無漲價規畫。
小琉球浮潛業者前年涉及協議聯合漲價，被公平會重罰21家業者共235萬元，這次4家民營航運公司不約而同全票來回票牌價由430元漲至450元，又是在同日同步實施，引發外界聯合漲價行為的質疑聲；對此，各家業者強調近年原物料和基本工資齊漲，是各家依據營運成本訂出合理的漲幅，報交通部航港局和縣府審查核可，沒有協議、合意的聯合漲價行為。
法界人士舉2011年四大超商咖啡聯合漲價案為例，最高行政法院認定公平會無直接證明廠商聯合漲價的證據，判決公平會敗訴；聯合行為指具競爭關係的同一產銷階段事業，以契約、協議或其他方式的合意，共同決定商品或服務的價格、數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區或其他相互約束行為，足以影響生產、商品交易或服務供需的市場功能者，小琉球浮潛業者涉及協議聯合漲價，是被查至有開會協議並透過群組相互約束，只要4家民營業者無協議、合意聯合漲價就不構成。
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