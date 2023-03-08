高市健檢鄉間易肇事路口 盤點20處研擬設置號誌

為改善郊區鄉間道路用路安全，高市交通局針對去年交通事故大數據分析，盤點約20處事故路口，今年將進行路口安全健診及改善，同時爭取中央易肇事路口經費補助，研議設置號誌可行性。

高雄市政府交通局長張淑娟近日率交通大隊、轄區分局、區公所與道安顧問等相關單位，在橋頭區甲典街與通典路口進行會勘，研商路口交通改善對策。

交通局今天發布新聞稿表示，為改善郊區鄉間道路用路安全，交通局針對去年交通事故大數據分析，盤點出約20處事故路口，今年將進行路口安全健診及改善。此外，交通局也將爭取中央易肇事路口經費補助，研議設置號誌的可行性。

交通局舉例指出，甲典街與通典路是典型的無號誌化路口，交通量不多，但因甲典街是串連楠梓與橋頭、梓官的產業道路，主要是通過性車流，加上車速快，行經橫交路口時沒有減速，造成多起交叉撞事故。

為了保障用路人安全，交通局計畫增設紅底「停」標字、如楔形標線等視覺性減速標線及路側警示設施，加強路口警示，降低通過路口車速，提升路口安全。除了甲典街與通典路口，交通局也將針對甲典街沿線其他路口進行改善。