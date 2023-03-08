高雄夜間減壓供水 水公司盤點支援242處管末、高地

南部水情嚴峻，高雄水情燈號今天起轉為黃燈、夜間減壓供水；自來水公司第七區管理處初步盤點高雄共242處管末、高地，現已整備9輛水車、395只水桶，將視今晚供水狀況調整供水支援服務。

因應產業用水，水公司也開放4處小港臨海工業區載水點，地點位於沿海四路近中林路口，每日可供1500噸載水量；水公司第七區管理處副處長徐志宏告訴中央社記者，今起開放沿海四路4處消防栓供產業用水，須事先申請。

高雄市政府水利局長蔡長展今天接受媒體聯訪表示，透過減壓供水持續節水，根據過往經驗，如果後續燈號從黃燈再轉為橘燈，透過用水大戶再減量供水，實際每天可省下10萬噸水；今起再生水廠也會增加7500噸供應量，提供中鋼使用，藉此降低自來水使用量。

民眾曹先生表示，自己都習慣夜間洗澡，今晚開始減壓供水怕水量不足，在此階段要調整作息，因應接下來的抗旱政策。

水利局指出，配合水情轉燈號，高雄6座汙水廠及52處建築工地每日提供2.25萬噸放流水，可供澆灌及洗地之次級使用，再生水廠每日也擴增1.3萬噸，總計每日達8.6萬噸再生水；市府持續開發整備水資源，也請民眾、業者共體時艱，節約用水。