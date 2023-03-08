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22歲生日禮物！鋼鐵媽陪腦麻兒完成人生首場三鐵

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」

高雄單親媽陳嘉齡獨力照顧極重度腦性麻痺兒子「小比」，不願孩子成天面對天花板，有機會看見更多風景，過去5年她如上癮般，成為「小比」的腳，推著孩子完成逾170場馬拉松賽，母子倆人生首場三鐵近日達陣，她說，這場初鐵是送給兒子22歲生日禮物。

陳嘉齡在「小比的跑旅雜記」分享完成初鐵的感動，她說，雖然過程爆胎2次，關關難過關關過，「我們家小比也變成鐵人了」，感謝過程中給協助、打氣的每一位貴人。陳的發文激勵不少網友，有人說「堅強又勇敢的媽媽，上山下海都難不倒」，不少人留言稱讚「小比媽強大意志勝過所有鐵人，這個生日禮物很有意義」。

陳嘉齡現年47歲，她未婚生下小比，出生不久後被診斷為極重度腦性麻痺，醫生預估只有20年壽命，陳嘉齡一度萬念俱灰，幾年前朋友揪她參加路跑，意外開啟母子的新人生。

「參加路跑會上癮！」陳嘉齡說，每一次出門都是大工程，各類藥品、尿布、水、針筒、營養劑、毛巾缺一不可，小比患脊椎側彎壓迫到臟器，路跑過程須不斷拍痰，偶爾癲癇發作須停下來休息，一切考驗、挑戰沒讓母子倆卻步，因為感受到小比走向人群、走進戶外更健康了。

陳嘉齡帶小比跑遍全台各地，足跡甚至踏進離島，前年3月完成45公里南橫超級馬拉松，小比在推車上睡睡醒醒，忍著憋尿之苦，母子倆一路衝向終點，感動沿途不少跑友。

本月4日，陳嘉齡帶小比前進台東，在台東森林公園、活水湖完成鐵人三項，路跑過程是用推車前進，騎單車項目是將小比推車附掛在單車車頭，游泳部分是將小比抱上充氣橡皮艇，陳嘉齡在一旁守護緩緩推進。陳嘉齡笑說，幸好這場賽事沒時間限制，否則可能出局了。

陳嘉齡長期照顧小比，腰部有些受傷，三鐵過程要推著、載著小比前進，一點也不輕鬆，靠意志力完成挑戰。陳嘉齡對孩子的愛讓人動容，沿途有許多跑友為他們打氣、拍照記錄，成為前進的動力。回顧這場人生初鐵，陳嘉齡笑說「這幾天彷彿像做一場夢，我究竟是怎麼辦到的啊！」

陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
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陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」
陳嘉齡帶兒子小比日前完成母子倆人生首場三鐵，過程刻骨銘心，陳嘉齡說，初鐵是送給兒子22歲生日禮物。圖／取自臉書「小比的跑旅雜記」

路跑 馬拉松 單車

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