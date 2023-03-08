蓮潭小農市集11日登場 體驗梅漬蕃茄、洗愛玉、調飲DIY

高雄市農業局3月11、12日上午10點到下午6點，在高雄物產館舉辦「蓮潭小農市集」，以各類型態的DIY主題填滿，還有農產展售、碰碰樂園等，歡迎大家走走逛逛。

蓮潭小農市集今年度以「動手DIY」為主題，提供多樣化活動及近400個名額，只要消費滿50元即可兌換一張點券，憑券可免費體驗活動。精彩活動包含：覓味廚房系列的「日式梅漬蕃茄教室」，提供學員高雄產銷履歷一斤量的蕃茄為基礎，讓大小朋友輕鬆學習餐廳級的梅漬蕃茄自製秘訣，加上梅漬瓶身的DIY包裝，料理作品裡子面子十足，送禮自用都開心滿滿。

還有原民主題的「喜愛玉洗愛玉DIY」，主辦單位貼心為大家準備2公升的提桶，讓參與者自己做一大桶愛玉凍提回家，體驗自己手洗的樂趣。並安排兩款飲料的DIY系列～手搖多多綠、果氣泡調飲，學會了這一手，今年夏天可以有一個涼爽的開始。

農業局表示，市集現場邀請來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，當地當令新鮮蔬果等農產，現場推出「購物集點」活動，除參與DIY活動外，收集點券還可參加碰碰樂園，讓小寶貝們盡情跳躍大聲歡笑；此外還推出加碼「購物換好康」，各式在地好物琳瑯滿目陸續推出，生活用品、蜂蜜、高雄首選禮盒等好禮，都能挑選入袋。