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婦女節禮物 出遊高雄14個景區車站提供免費生理用品

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
.高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄機場國內航廈旅服中心可提供女性生理用品。圖／高市觀光局提供
.高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄機場國內航廈旅服中心可提供女性生理用品。圖／高市觀光局提供

女性外出若突遇生理期卻沒帶生理用品，一時之間無處購買頗為困擾。為呼應多位議員關切的「月經貧窮」（Period Poverty）議題，繼學校及醫療院所之後，現在若出遊旗津、蓮池潭、觀音山、月世界、高鐵左營站、台鐵高雄車站等14個場域可索取免費生理用品，營造能讓女性旅客更貼心舒適的出遊環境。

國際婦女到來之前，高市府觀光局張貼告示，旗津管理站、壽山管理站、蓮池潭管理站、金獅湖管理站、旗津沙灘吧、白色戀人貨櫃、蓮池潭纜繩滑水、崗山之眼、觀音山旅遊諮詢站、田寮月世界遊客中心、壽山動物園服務中心，以及高鐵左營站旅服中心、台鐵高雄車站旅服中心、高雄機場國內航廈旅服中心等14處提供免費生理用品。

除觀光局所轄風景區及雙鐵、機場外，在觀光局鼓勵下，高雄在地也有超過50家旅宿業者響應支持，提供住宿旅客免費生理用品，公私部門共同努力，合力營造友善平權旅遊環境。

觀光局長高閔琳說，「月經貧窮」（Period Poverty）議題受重視，高雄市110年起在學校及醫療院所推動「月保安康」及「生理用品友愛盒」等計畫，觀光局為也努力打造友善環境，讓經濟弱勢或突然月經來潮的女性旅客可以安心出遊，打造安心友善、性別平權的進步城市。

觀光局進一步指出，近年投入3千萬經費改造風景區公廁，設置哺乳室、尿布台和性別友善廁所，如在男廁增設尿布台，讓爸爸們也能替寶寶換尿布，減低外出時媽媽負擔。

田寮月世界遊客中心提供女性生理用品，有需求民眾可向櫃台索取。圖／高市觀光局提供
田寮月世界遊客中心提供女性生理用品，有需求民眾可向櫃台索取。圖／高市觀光局提供
壽山動物園廁所張貼告示，旅客服務中心備有女性生理用品可讓民眾免費索取。圖／高市觀光局提供
壽山動物園廁所張貼告示，旅客服務中心備有女性生理用品可讓民眾免費索取。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在西子灣男廁增設尿布台，方便爸爸替小孩換尿布。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在西子灣男廁增設尿布台，方便爸爸替小孩換尿布。圖／高市觀光局提供

觀光局 月世界

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