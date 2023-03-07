響應「為女著紅日」 陳福海籲關心女性心血管健康

為響應國際關心女性心血管健康行動「Go Red for Women(為女著紅)」， 金門縣長陳福海今日手持「貧血不輕忽女人心安護」紅色標語板拍攝形象廣告，陳福海表示，在這屬於女性的月份裡，肯定女性對家庭、職場的貢獻，呼籲鄉親們一同關心女性健康。

台灣自2016年起為響應國際關心女性心血管健康行動，每年3月的第2個星期五為「為女著紅日」，7年來已有超過50個國家參與並獲得衛生福利部國民健康署、中華民國心臟基金會、醫學會及企業的支持。2023年以「貧血-女人心最重要的小事」為主題，呼籲女性朋友關心自己是否有貧血的徵狀。

金門縣衛生局表示，女性因生理結構不同於男性，經歷經期血液流失，懷孕鐵質需求增加，分娩出血等，因而較易發生貧血問題，根據國民健康署2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，我國育齡婦女(15-49歲)貧血盛行率為19.08%，即約每5名育齡婦女就有1名貧血，然女性卻也容易因太過習以為常，或症狀短暫恢復快便認為不嚴重，而忽略貧血帶來的健康警訊。

貧血常見徵狀包括，頭暈、頭痛、臉色蒼白、疲倦、體力變差、容易喘、心悸等；若長期處於貧血狀態，對於心臟也是一種負擔，容易導致心臟衰竭等病症。在日常飲食中建議多加攝取「動物性鐵質」食物較容易吸收，例如紅肉、肝臟類等；對於素食者而言，可採含有豐富「植物性鐵質」的食物，例如芝麻、堅果、豆腐等，以降低貧血風險。

陳福海表示，除了響應國際關心女性健康行動，在這屬於女性的月份裡，肯定女性對家庭、職場的貢獻，呼籲鄉親們一同關心女性健康，提醒女性在忙碌的生活中記得停下來好好檢視自己的身、心、靈，身為男性的你，也可以藉此機會關心身邊的女性親朋好友。