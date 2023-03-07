東京食品展今開幕 周春米率團訪日參展推銷屏東農特產

屏縣府本月率17家廠商組團訪日參加亞洲最大規模「東京國際食品展」，縣長周春米今親赴開幕會場，為參展廠商加油打氣，試吃產品幫忙行銷，她說，「屏東好物、品質保證」，快來屏東館開箱好物，祝屏東隊訂單長紅！

疫情趨緩，屏東睽違3年再參展，也是縣長周春米上任後首次組團出訪。開展前傳出好消息，台灣石斑魚成功進軍日本迴轉壽司市場，日本藏壽司將採購冷凍石斑魚切片，此次參加東京食品展的栗煬國際公司即為供應商之一，縣府指未來將繼續努力推廣屏東午仔魚及水產品外銷日本。

縣長周春米表示，此次屏東為台灣參展單位最多的縣市，屏東館10家廠商，另有7家分佈在農委會、水產冷凍、畜產工會等攤位，她也打趣屏東百年品牌的芝麻醬「吃了頭髮會金、眼睛會金」，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也嚐過。

周春米說，芒果、鳳梨、香蕉等農產，和滴雞精、龜鹿二仙膠、職人釀造醬油、鹼性離子水、鱸魚加工品等，還有廣受全球喜愛的珍珠奶茶的粉圓，全都產自屏東，盼透過東京食品展與世界各國廠商分享交流，為屏東產業爭取最大推廣效益。