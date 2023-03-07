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馬祖莒光鄉食材短缺 餐飲民宿難供餐暫停業

中央社／ 連江縣7日電

馬祖地區莒光鄉貨運物流船已20多天無法補給物資，當地部分餐飲民宿因食材短缺、無法正常供餐陸續停業；業者期盼縣府積極協調，建立穩定貨運補給管道，老問題一再上演。

馬祖西莒島因海象不佳、運補船故障等因素，肉類供應不足，國軍暫以軍用罐頭替代，引起官兵抱怨，國防部長邱國正昨天在立法院為此向官兵致歉，並出動運輸機運補。

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問今天告訴中央社記者，據他所知，國軍部分物資今天已經運抵，但是莒光鄉一般店家及民宿業，這段期間同樣面臨食材短缺問題，貨船20多天沒開，許多食材短缺，無法正常供餐給客人，幾乎無法營業。

西莒餐飲業者陳先生接受中央社電訪指出，以前原本1週來一趟的貨運物流船，現在已經20多天不能來，包括需求量較大的蔬菜、雞蛋以及調味少不了的生薑、蒜都沒了，「生意根本做不下去」，大部分都處於停業狀態。

業者指出，東、西莒兩島居民日常飲食可以吃的簡單，但營業所需物資較多元、量也大，食材湊不齊，如何接單做生意？加上馬祖旅遊旺季即將到來，若無法建立穩定供應食材運輸管道，恐衝擊在地觀光。

李問表示，莒光鄉長期以來就有這問題，去年10月也發生過20多天沒開船，許多民宿、餐廳叫苦連天，縣府應更積極，「明知莒光容易斷航，有沒有用契約等方式，提早擬定替代方案？」島際的交通、補給出現問題，該有什麼備案，應建立完整應變機制，以免每遇海象不佳，莒光居民就得面臨物資短缺危機。

連江縣府產業發展處長林志豐告訴中央社，這次主要前因海象不佳，後又遇台灣出航到馬祖與莒光的3艘貨船，有2艘船吊桿故障，僅存1艘貨輪太大，無法停靠規模較小的莒光碼頭，才會突然停航20多天；針對長期解方，目前正研議相關補貼政策以鼓勵航運業者多跑東、西莒，同時與航港局、貨運業者協調航運路線。

莒光鄉長陳樂禮晚間告訴中央社，根據船公司回報訊息，今天已完成修復1艘故障貨船，明天將安裝吊桿，若測試順利，預計最快10日可望復航。

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