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維護金門慈湖濕地生態 金管處強力清除非法漁網

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金管處為維護慈湖濕地生態，今天協同警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，首次執行慈湖特別景觀區非法網具查處工作。圖／金門國家公園管理處提供
金管處為維護慈湖濕地生態，今天協同警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，首次執行慈湖特別景觀區非法網具查處工作。圖／金門國家公園管理處提供

慈湖為國家級重要濕地，生態資源極為豐富，每年秋冬均吸引眾多遷徙性水鳥來此渡冬或過境，金門國家公園管理處今天展開非法網具查處暨宣導，希望減少人為捕撈活動以維護野生鳥類棲息環境。

金管處為維護慈湖濕地生態，今天下午14點協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，首次執行慈湖特別景觀區非法網具查處工作。

金門國家公園管理處表示，慈湖為國家級重要濕地，慈湖的鳥類群聚亦是主導金門整體鳥況的關鍵，吸引眾多賞鳥人士前來觀賞，不過卻有民眾在慈湖任意放置網具，影響濕地生態甚鉅，金管處每年持續協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，共同執行非法網具查處工作，以有效維護慈湖濕地環境，使生態資源永續經營。

金管處表示，慈湖濕地位於國家公園特別景觀區，依據《國家公園法》第13條第2項：「禁止狩獵動物或捕捉魚類」及《濕地保育法》第25條第5項：「重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物」。為使濕地環境資源能夠永續經營與發展，將持續加強巡護慈湖重要濕地，也呼籲民眾遵守規定，一同守護珍貴的濕地生態。

金管處為維護慈湖濕地生態，今天下午首次執行慈湖特別景觀區非法網具清除。圖／金門國家公園管理處提供
金管處為維護慈湖濕地生態，今天下午首次執行慈湖特別景觀區非法網具清除。圖／金門國家公園管理處提供

濕地 慈湖 金門 國家公園 賞鳥

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