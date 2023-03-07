維護金門慈湖濕地生態 金管處強力清除非法漁網

慈湖為國家級重要濕地，生態資源極為豐富，每年秋冬均吸引眾多遷徙性水鳥來此渡冬或過境，金門國家公園管理處今天展開非法網具查處暨宣導，希望減少人為捕撈活動以維護野生鳥類棲息環境。

金管處為維護慈湖濕地生態，今天下午14點協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，首次執行慈湖特別景觀區非法網具查處工作。

金門國家公園管理處表示，慈湖為國家級重要濕地，慈湖的鳥類群聚亦是主導金門整體鳥況的關鍵，吸引眾多賞鳥人士前來觀賞，不過卻有民眾在慈湖任意放置網具，影響濕地生態甚鉅，金管處每年持續協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，共同執行非法網具查處工作，以有效維護慈湖濕地環境，使生態資源永續經營。