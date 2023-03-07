快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

高苑科大組成新校務團隊　自救會：5月前恢復正常辦學

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高苑科技大學近日決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。圖／校方提供
高苑科技大學近日決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。圖／校方提供

高雄高苑科技大學遭教育部列專案輔導學校，被認定財務惡化且積欠教師薪資，若不改善，這學年可能就會被停招；對此，校內與董事會爭議暫告一段落，近日校方又傳出好消息，已決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。

校方自救會指出，去年初高苑科大財團法人組織，由15位新任董事接手，組成第11屆董事會，但因未依法捐助資金，擬將學校停招停辦，使學校被教育部列入專案輔導，導致教職員長達9個月未領薪，學生生活及教學設施也受影響。

校方自救會表示，因該董事會不願捐資，去年8月聲請橋頭地方法院解任全體董事，並持續對不願捐資的董事依法罰款近2000餘萬元，導致董事陸續自動辭任，直到年底總辭。

地院今年2月初選任出教育部及學校推薦的教師代表擔任公益董事，在教育部指導下，於2月23日召開董事會，決議選出學校教師代表葉怡君擔任董事長，並任命教授張宏宇為代理校長，組成新的校務行政團隊，配合董事會接受新的捐資人進行各項準備。

校方自救會強調，若能順利獲得新資金入注，將於今年5月前恢復繼續正常辦學，成為國內在教育部指導下第一所由校方及教師自救會自行對外募資重整成功的私立學校，將創下國內私校教育史上的首例。

高苑科技大學近日決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。圖／校方提供
高苑科技大學近日決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。圖／校方提供
高苑科技大學近日決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。圖／校方提供
高苑科技大學近日決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。圖／校方提供

教育部 自救會

延伸閱讀

學生營養午餐各地醞釀調漲 屏東縣才漲過、下學年凍漲

大學撤除吸菸區 學生團體：癮君子轉地下化、更難管理

中小學教師補休假期限一國多制 教團齊呼延為二年

台科大、華夏科大啟動併校協商 教部證實成立推動小組

相關新聞

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

近日蛋價飛漲，不僅蚵仔煎恐無但可加、連鎖餐飲業者取消溫泉蛋選項，學校營養午餐業者也吃不消。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲...

畢旅插曲多！ 北市明星高中再爆要餐廳生魚片煮熟上桌

近來各高中陸續舉辦畢業旅行，卻因旅費、行程、疫情等因素屢成熱議焦點，如今再傳出台北市某明星高中在墾丁畢業旅行時，有老師要...

高苑科大組成新校務團隊　自救會：5月前恢復正常辦學

高雄高苑科技大學遭教育部列專案輔導學校，被認定財務惡化且積欠教師薪資，若不改善，這學年可能就會被停招；對此，校內與董事會...

2歲專班廁所有問題？ 南市：符合法規設置會協助更完善

全國幼教產業工會今指台南市教育局原要設立2歲專班，或3至6歲班卻更改為幼幼班，懷疑是規避室內裝修規定，採就地合法化。 教...

廠商未反應缺蛋要漲價 花蓮國中小營養午餐暫不調漲

因應蛋價漲，雙北國中小學生營養午餐醞釀漲價，花蓮縣政府表示，縣屬國中小實施免費營養午餐，目前廠商未有反應漲價。而花蓮一天...

食材漲影響學校午餐？高雄市教育局：未接到學校反映想調漲

萬物齊漲，學校午餐食材成本也墊高，台北市部分學校午餐費喊漲。高雄市教育局表示，111學年學校午餐收費基準已調漲2元，各校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦