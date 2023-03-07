高苑科大組成新校務團隊　自救會：5月前恢復正常辦學

高雄高苑科技大學遭教育部列專案輔導學校，被認定財務惡化且積欠教師薪資，若不改善，這學年可能就會被停招；對此，校內與董事會爭議暫告一段落，近日校方又傳出好消息，已決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。

校方自救會指出，去年初高苑科大財團法人組織，由15位新任董事接手，組成第11屆董事會，但因未依法捐助資金，擬將學校停招停辦，使學校被教育部列入專案輔導，導致教職員長達9個月未領薪，學生生活及教學設施也受影響。

校方自救會表示，因該董事會不願捐資，去年8月聲請橋頭地方法院解任全體董事，並持續對不願捐資的董事依法罰款近2000餘萬元，導致董事陸續自動辭任，直到年底總辭。

地院今年2月初選任出教育部及學校推薦的教師代表擔任公益董事，在教育部指導下，於2月23日召開董事會，決議選出學校教師代表葉怡君擔任董事長，並任命教授張宏宇為代理校長，組成新的校務行政團隊，配合董事會接受新的捐資人進行各項準備。