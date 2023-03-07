高苑科大組成新校務團隊 自救會：5月前恢復正常辦學
高雄高苑科技大學遭教育部列專案輔導學校，被認定財務惡化且積欠教師薪資，若不改善，這學年可能就會被停招；對此，校內與董事會爭議暫告一段落，近日校方又傳出好消息，已決議選出新任董事長及任命代理校長，並做好配合董事會接受新捐資人的各項準備，有望在5月前恢復正常辦學。
校方自救會指出，去年初高苑科大財團法人組織，由15位新任董事接手，組成第11屆董事會，但因未依法捐助資金，擬將學校停招停辦，使學校被教育部列入專案輔導，導致教職員長達9個月未領薪，學生生活及教學設施也受影響。
校方自救會表示，因該董事會不願捐資，去年8月聲請橋頭地方法院解任全體董事，並持續對不願捐資的董事依法罰款近2000餘萬元，導致董事陸續自動辭任，直到年底總辭。
地院今年2月初選任出教育部及學校推薦的教師代表擔任公益董事，在教育部指導下，於2月23日召開董事會，決議選出學校教師代表葉怡君擔任董事長，並任命教授張宏宇為代理校長，組成新的校務行政團隊，配合董事會接受新的捐資人進行各項準備。
校方自救會強調，若能順利獲得新資金入注，將於今年5月前恢復繼續正常辦學，成為國內在教育部指導下第一所由校方及教師自救會自行對外募資重整成功的私立學校，將創下國內私校教育史上的首例。
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