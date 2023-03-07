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全台首座國際級滑輪溜冰場舉行國內一級賽事 逾90隊同場較勁

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影
屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影

屏東縣近年成為競速溜冰賽事「金庫」，培育不少頂尖奪牌國手，第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽於今下午2點半，在屏東國際級滑輪溜冰場開幕，賽事自昨日起為期7天共18縣市93隊參賽；副縣長黃國榮表示，持續完善各項軟硬體設備，育才留才同時吸引他國選手移地訓練，提升競爭力也增加屏東國際能見度。

屏東國際滑輪溜冰場位於潮州，耗資4.5億，打造符合國際規格的半室內拋物線型200公尺賽道，設置大跨距弧形看台，不受天氣限制，可容納1200名觀眾，為全台唯一、亞洲唯二的國際級標準場地。

去年底縣運會首次啟用，今年再舉辦國內一級賽事，吸引3千多位各路好手同場較勁，地主隊屏東派出東興國小、新埤國小、東興國中及屏東溜冰委員會組成的隊伍參賽。

副縣長黃國榮表示，疫情趨緩全台體育賽事遍地開花，屏東身為台灣體育菁英選手培育搖籃之一，不僅提升基礎培訓軟實力，也強化各運動場館及設施，致力孕育更多本土好手，明年將承辦全民運動會，「作為一個體育大縣」，將以最佳狀態迎接各地菁英。

來自高雄市的「疾速飛鷹」劉教練表示，直排輪曲棍球是陸上高速運動項目之一，選手控制長桿將扁球射進球門，技術性和可看性極高，雖在國內屬小眾賽事，但選手於國際上屢創佳績，去年台灣青男在滑輪世錦賽連勝7場奪金，「台灣選手亞洲第一」。

「算是國內非常棒的場地」，他說，從過去2、30年在路邊籃球場比賽，到現在有國際級水準場地，樂觀其成。

屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影
屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影
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屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影
屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影
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屏東縣國際滑輪溜冰場為全台首座國際級標準場地，自昨日起展開為期7天的第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽，共18縣市93隊伍參賽。記者張已亷／攝影

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