阿塱壹引道水泥化工程惹怒環團 生態檢核與否官民各執一詞

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣政府劃設為「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團人士最近發現旭海村通往南端步道入口處的便道，鋪上水泥步道和擋土牆，長期關注環保的律師張怡痛批，經費全來自中央且位在生態敏感區，卻未依法經生態檢核，包括護蟹、步道協會等民間團體也有意見，要求官方正視，莫讓生態災難擴大；牡丹鄉公所表示是舊農路修繕，不在保留區內且非一級生態敏感區，無需生態檢核。

張怡昨天到現地親睹水泥步道和擋土牆，照片po上臉書後引發熱議，原民會明天安排會現勘；張怡說，依據公共工程生態檢核注意事項，中央經費超過50%的工程應進行生態檢核，該工程經費全來自原民會，就應生態檢核，雖然生態檢核有例外規定，但必須是在「原構造物範圍內」，且經自評「確認無涉及生態環境保育議題」，該處本是泥土路，並無任何構造物，且位於生態敏感區，有陸蟹等重大環境保育議題，依法應做生態檢核。

她說，生態檢核目的在減輕公共工程對生態環境造成的負面影響，原民會和牡丹鄉公所卻未依法進行，致生態敏區嚴重破壞，還可能因過度開挖導致土石崩塌，甚至土石流；工程不只破壞原來陸蟹等生物棲地和原生特有種植物環境，過度開挖導致沙土裸落，萬一下大雨，反而會造成沖刷，恐產生更多問題，工程失敗還衍生水土保持問題，讓人氣憤，盼能恢復原貎，莫讓傷害擴大。

陸蟹博士李政璋說，之前調查當地陸蟹棲地，在古道南端引道發現多隻抱卵的奧氏後相手蟹正在遷徙，雖不是生殖高峰期，但仍可見到，內心竊喜，昨天得知引道側邊修築一道長百公尺的擋土牆，陸蟹降海遷徙的路徑不僅直接阻斷，還是雙向阻斷，牆外濱海灌木叢，也被夷平，回遷的母蟹原可在灌叢的陰影下暫時棲息，甚至做永久棲地，但因灌叢消失、森林邊緣築了圍牆、牆角與路面都是水泥材質，恐使母蟹迅速脫水死亡；避免其實很簡單，只要施工前多方諮詢意見、只要多加入一些簡單的動物通道、保留幾區的灌叢，就可以讓工程與生態並存。

牡丹鄉公所秘書蔡重仁說，旭海部落農路改善工程，是旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，去年9月施工，長1.1公里，原民會全額補助2774萬元，源於居民長期陳情農路雨後濕地面濕滑泥濘，山坡地雨後還會沖刷土石，影響居民通行安全，經查該既有農路在自然保留區外，也非水保局列入的一級生態敏感區，且是既有農路修繕，非新建工程，依公共工程生態檢核注意事項規定，無需辦理生態檢核。