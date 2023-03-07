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阿塱壹引道水泥化工程惹怒環團 生態檢核與否官民各執一詞

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣政府劃設為「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團人士最近發現旭海村通往南端步道入口處的便道，鋪上水泥步道和擋土牆，長期關注環保的律師張怡痛批，經費全來自中央且位在生態敏感區，卻未依法經生態檢核，包括護蟹、步道協會等民間團體也有意見，要求官方正視，莫讓生態災難擴大；牡丹鄉公所表示是舊農路修繕，不在保留區內且非一級生態敏感區，無需生態檢核。

張怡昨天到現地親睹水泥步道和擋土牆，照片po上臉書後引發熱議，原民會明天安排會現勘；張怡說，依據公共工程生態檢核注意事項，中央經費超過50%的工程應進行生態檢核，該工程經費全來自原民會，就應生態檢核，雖然生態檢核有例外規定，但必須是在「原構造物範圍內」，且經自評「確認無涉及生態環境保育議題」，該處本是泥土路，並無任何構造物，且位於生態敏感區，有陸蟹等重大環境保育議題，依法應做生態檢核。　

她說，生態檢核目的在減輕公共工程對生態環境造成的負面影響，原民會和牡丹鄉公所卻未依法進行，致生態敏區嚴重破壞，還可能因過度開挖導致土石崩塌，甚至土石流；工程不只破壞原來陸蟹等生物棲地和原生特有種植物環境，過度開挖導致沙土裸落，萬一下大雨，反而會造成沖刷，恐產生更多問題，工程失敗還衍生水土保持問題，讓人氣憤，盼能恢復原貎，莫讓傷害擴大。

陸蟹博士李政璋說，之前調查當地陸蟹棲地，在古道南端引道發現多隻抱卵的奧氏後相手蟹正在遷徙，雖不是生殖高峰期，但仍可見到，內心竊喜，昨天得知引道側邊修築一道長百公尺的擋土牆，陸蟹降海遷徙的路徑不僅直接阻斷，還是雙向阻斷，牆外濱海灌木叢，也被夷平，回遷的母蟹原可在灌叢的陰影下暫時棲息，甚至做永久棲地，但因灌叢消失、森林邊緣築了圍牆、牆角與路面都是水泥材質，恐使母蟹迅速脫水死亡；避免其實很簡單，只要施工前多方諮詢意見、只要多加入一些簡單的動物通道、保留幾區的灌叢，就可以讓工程與生態並存。

牡丹鄉公所秘書蔡重仁說，旭海部落農路改善工程，是旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，去年9月施工，長1.1公里，原民會全額補助2774萬元，源於居民長期陳情農路雨後濕地面濕滑泥濘，山坡地雨後還會沖刷土石，影響居民通行安全，經查該既有農路在自然保留區外，也非水保局列入的一級生態敏感區，且是既有農路修繕，非新建工程，依公共工程生態檢核注意事項規定，無需辦理生態檢核。

他說，被保留地圍住的一百多筆私有地地主，陳情要修繕保留區外的農路，在外地人眼中，那只個是休閒步道，卻是當地農民每天外出往來耕作的重要通道，外地人可能一輩子來旅遊一次，農民卻是每天要走的日常生活，縣府未將所有土地都畫入保留區，就預期這種狀況會產生，在地農民行的權益也要考量；環團的友善生態建議，公所會虛心接受改善。

屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，圖為前後對照。圖／李政璋提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，圖為前後對照。圖／李政璋提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供
屏東縣牡丹鄉公所將旭海村至南端步道入口處的農路改成水泥鋪面並設擋土牆，環團批未依法經生態檢核，引道側邊修築阻礙陸蟹到海邊繁殖的擋土牆，牆外濱海灌木叢棲地也被破壞，工程淪為生態殺手。圖／張怡提供

屏東縣政府 農民

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