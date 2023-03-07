非法網具危害生態 金門國家公園移除展成效

金門國家公園管理處今天在慈湖特別景觀區移除非法網具，管理處表示，經過多年取締，非法網具已從3年前的95件降到61件，人為捕撈活動減少，有助維護野生鳥類棲息環境。

管理處下午協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，首次執行今年度非法網具查處工作。

管理處長黃怡平接受媒體聯訪表示，慈湖為國家級重要濕地，生態資源極為豐富，每年秋冬都會都吸引眾多遷徙性水鳥來此度冬或過境，慈湖的鳥類群聚也是主導金門整體鳥況的關鍵，每年更招徠眾多賞鳥人士前來，成為金門旅遊夯點之一。

不過，黃怡平表示，仍有民眾在慈湖任意放置蜈蚣漁網、流刺網等網具，違法捕撈濕地內的蝦蟹、漁類，影響濕地生態甚鉅；因此，除了國家公園警察定期與不定期巡查，管理處也會偕同國家公園警察執行非法網具查處和宣導工作，維護慈湖濕地環境，使生態資源永續經營。

管理處說明，金門地理位置位於東亞鳥類遷徙的途徑，水鳥在遷徙途中需要濕地棲息與覓食，慈湖濕地就成為遷移性水鳥最佳休息站，為水鳥度冬的重要棲地。慈湖周邊魚塭遍布、水道交錯縱橫，雙鯉湖至慈湖之間也是水獺出現的熱點，為水獺覓食活動的主要棲地。

黃怡平告訴中央社記者，如果在濕地內過度捕撈等危害自然生態環境的行為，將使湖中生態資源耗竭，威脅仰賴慈湖濕地作為棲地的生物生存，導致濕地生態系食物鏈失衡。此外，任意放置漁網也會妨礙鳥類及其他動物的棲息空間，造成野生動物受到網具而纏繞受傷。

依據「國家公園法」第13條第2項，禁止狩獵動物或捕捉魚類及「濕地保育法」第25條第5項，重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物。

黃怡平指出，經過多年的巡查與取締，慈湖非法網具從2020年的95件、2021年的77件，降至2022年的61件，顯示取締查處展現成效。