快訊

經典賽／親眼目睹台式應援就愛上 美記者：等不及看比賽了

「孩子在後車廂睡覺」小黃司機哀求乘客別檢舉、後座告示惹哭千人

清明連假機位 澎湖府開放民眾登記

中央社／ 澎湖縣7日電

今年清明假期第2波加班機上午開放訂位後，仍可能會有鄉親訂不到機位，縣府旅遊處

提醒上網登錄機位，縣府將彙整需求數據協調各航空公司調度運能。

清明連假第2波澎湖加班機今天開放訂位及網路訂票，飛北高與台中共30架次、3924個座位數，澎湖縣政府預期仍有民眾訂不到機位，也同步開放網路登錄平台受理登記，協調各航空加班疏運。

澎湖縣政府表示，清明節連假管制機位自3月31日至4月6日止，民航局在2月6日受理訂位，其中澎湖航線共740架次、7萬9482個座位數；第2波加班機，各航空公司提供台北、台中、高雄飛航澎湖航線30架次、3924個座位數，並於今天開放訂位及網路訂位購票，完成訂票後3日內完成開票。

縣府旅遊處表示，今天訂不到機位民眾，可上各航空公司官網或洽詢客服專線候補訂位，也可透過專線0800-880180、1999、傳真06-9264710或上網https://booking.penghu.gov.tw/、澎湖縣政府全球資訊網頁登錄機位需求。

沒有網路民眾可至縣議會、各旅台同鄉會及各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心（傳真號碼06-9264710）。縣府將彙整需求數據協調各航空公司調度運能，並於16日起通知鄉親開票。

澎湖縣 加班 航線

延伸閱讀

台灣綠色立委聯盟澎湖行 陳光復提4大需求

清明連假狂休5天高鐵票超難搶 老手見菜鳥「用APP訂票卡到爆」笑了

澎湖慶婦女節 逾百婦女彩繪巨幅海報展女力意象

傳遞防詐意識 黃明昭錄影片跨海澎湖強力宣導

相關新聞

省起來！高雄水情明天起轉黃燈 不供應噴水池、澆灌用水

高雄久旱不雨，高屏溪床十分乾旱，今晚12點過後，高雄水情燈號將由綠燈轉為黃燈，對一般民生及產業用水影響不大，不過晚間10...

東京國際食品展開幕！陳其邁日文推介農漁產品嘗幸福味

「2023東京國際食品展」今天在日本東京國際展覽館開幕，高雄市在新冠疫情影響下睽違3年未參展，今年市長陳其邁帶來眾多優質...

高流中心「夜間加乘」派對 3月18日起14組DJ輪番上陣

高雄流行音樂中心推出「夜間加乘-夜駁二派對 NEON LIGHTS ON」午夜場DJ秀，8場活動從3月18日至4月15日...

高雄鳳山溪中崙步道拓寬工程 護樹團體憂毀喬木根系潰爛

高雄市水利局向中央水利署爭取600萬經費補助，改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道，整建護岸、加寬步道及增設觀景平台。護樹團體...

屏東大鵬灣帆船生活節下月登場 上網票選有機會獲500元禮券

結合運動賽事、水上活動與在地觀光的屏東「大鵬灣帆船生活節」下月登場，交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽為活...

高市853家工會女力幹部逾三分之一 律師談職場平權跟騷防制

高雄市現有853家工會，由女力擔任幹部的比例逐年遞增，目前已突破三分之一，其中擔任職業工會理事長比例達34.6％。勞工局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦