東京國際食品展開幕！陳其邁日文推介農漁產品嘗幸福味

「2023東京國際食品展」今天在日本東京國際展覽館開幕，高雄市在新冠疫情影響下睽違3年未參展，今年市長陳其邁帶來眾多優質農漁產品回歸，以日文介紹高雄農漁產，邀大家品嘗「幸福的滋味」，預計年銷日本逾千貨櫃。

陳其邁領軍高雄13家深具外銷潛力的農漁民團體、農企業等單位，組成最大縣市代表團「高雄物產館」參展。他以日文介紹：「我是高雄市長陳其邁，今天來行銷高雄好吃的蜜棗、香蕉、烏魚子、鳳梨、花枝丸、蜂蜜、芭樂、桑葚汁、虱目魚、石斑魚、鮪魚生魚片，將這些幸福的滋味（幸せの味），介紹給日本的友人。高雄應援團，請～」

日本姐妹市八王子市前市長，現任台灣友好交流協會理事長黑須隆一，也特別到會場致意。高市府團隊去年曾赴日拜會八王子市，八王子市採購高雄產鳳梨，預計今年5月將送達供八王子市國中營養午餐水果使用，持續維持台日友好及經濟交流。

「東京國際食品展」與「德國科隆食品展(ANUGA)」及「法國巴黎食品展(SIAL)」，並列全球三大專業食品展。高市府農業局及海洋局這次首選13家農民團體及農企業，包括春上香、旗山果菜、加洲果菜運銷合作等，共同推出香蕉、蜜棗、鳳梨、芽菜等生鮮蔬果，和蜂蜜、桑葚汁、乾燥蔬菜、玉荷包酒等各式農產加工品；以及「花枝系列」、生食級鯛魚、鮪魚生魚片和調理冷凍即食虱目魚肚等漁產品。

「春上香運銷合作社」農民曾湘樺說，荔釀玉荷包蒸餾酒因包裝設計與日本國旗相似，又是市面上少見的頂級玉荷包製成蒸餾酒，濃郁的香氣與溫潤口感獲得買家及通路商極大詢問度，期待能與日方發展長期合作關係，帶來滿滿訂單。新農果菜生產合作社農民張清泉也帶著「金旺鳳梨酵素飲」等鳳梨相關產品參展，買家人潮絡繹不絕。

農業局長張清榮表示，近年輔導高雄農產重新設計包裝，結合去年台灣設計展所推出的K38蔬果公仔意象，用設計思考顛覆傳統農產品印象；今年度農漁產輸日暢旺，旗山果菜合作社預計將出口香蕉逾1500公噸、鳳梨逾500公噸；加洲果菜則與日本7-11洽談合作中；春上香合作社亦爭取到10公噸玉荷包荔枝訂單；一鳴生技農園預計將外銷破萬瓶玉荷包冷凍乾燥果乾。