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周春米東京食品展行銷 屏東石斑魚進軍日本迴轉壽司

中央社／ 屏東縣7日電

亞洲最大食品展東京國際食品展今天開幕，屏東縣周春米強調「屏東好物、品質保證」，到現場為參展廠商加油打氣，期盼屏東隊訂單長紅；另外，屏東石斑魚也將進軍日本迴轉壽司市場。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，在東京食品展開幕前，日本藏壽司將採購冷凍石斑魚切片，成功進軍日本迴轉壽司市場，此次參加東京食品展的栗煬國際公司為供應商之一，為石斑魚產業打開新通路，希望未來持續推廣屏東午仔魚及水產品外銷日本。

縣府提及，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違3年再度重返東京食品展，食品業者相當重視，也是縣長周春米上任後首次組團大型出訪，期盼透過東京食品展與世界各國廠商分享交流，為屏東產業爭取最大推廣效益。

周春米在開幕會上表示，此次屏東為台灣參展單位最多的縣市，除了屏東館10家廠商外，另有7家屏東廠商分佈在台灣館內農委會、水產冷凍、畜產工會等攤位，展出陣容堅強。

周春米說，「屏東好物，品質保證」，從之前的芒果、鳳梨、香蕉等農產，到此次參展的優質產品，例如滴雞精、龜鹿二仙膠、職人釀造的醬油、鹼性離子水、鱸魚加工品等，還有廣受全球喜愛的珍珠奶茶的粉圓，都為屏東生產。

縣府工策會總幹事李坤表示，東京食品展為食品業界年度盛事，縣府為縣內食品業者爭取更多商機，相信屏東好物產必能受到國際買主喜愛，期待接下來4天參展廠商能創造外銷佳績。

東京 日本 屏東縣 周春米

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