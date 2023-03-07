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高流中心「夜間加乘」派對 3月18日起14組DJ輪番上陣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
夜駁二派對。圖／駁二提供
夜駁二派對。圖／駁二提供

高雄流行音樂中心推出「夜間加乘-夜駁二派對 NEON LIGHTS ON」午夜場DJ秀，8場活動從3月18日至4月15日，分為自由入場及售票場。售票場除了含指定飲料1杯，高流更加碼祭出好康，憑新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的「加食延暢」演唱會票根，可再免費兌換指定飲料1杯。

「夜間加乘-夜駁二派對 NEON LIGHTS ON」從3月18日到4月15日間，午夜11點跨夜至隔日凌晨1點，高流特別邀請MR.SKIN賴皮、林貓王、民生電氣、四四拍唱片行等知名DJ及音樂廠牌輪番演出，透過DJ豐沛情感與肢體動作，將不同曲風混搭的高超手法，震撼感官、氛圍強勁的重節拍，將帶給聽眾迷幻的異境體驗。

高雄市文化局表示，除了高流的音樂演出外，場外的「夜駁二派對」則精選美食餐飲品牌，民眾一樣能憑「加食延暢」的指定演唱會票根，至服務台兌換免費的餐券及酒券，並於指定店家兌換限量特調或指定飲品買一送一等優惠。看完演唱會後還意猶未盡的民眾，票根千萬不要丟，可駁二續攤。

「夜間加乘」派對售票洽iNDIEVOX，活動訊息可上高雄流行音樂中心官網查詢

夜駁二派對。圖／駁二提供
夜駁二派對。圖／駁二提供
MR.SKIN賴皮。圖／高雄市文化局提供
MR.SKIN賴皮。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心官網查詢

派對 駁二 演唱會 高雄流行音樂中心

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