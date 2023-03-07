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鳳山溪中崙步道拓寬工程 護樹團體憂毀喬木根系潰爛

聯合報／ 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
鳳山溪中崙步道截面寬。圖／森林城市協會提供
鳳山溪中崙步道截面寬。圖／森林城市協會提供

高雄市水利局向中央水利署爭取600萬經費補助，改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道，整建護岸、加寬步道及增設觀景平台。護樹團體擔心工程施工可能破壞既有喬木根系，造成病原菌入侵、支持根潰爛。水利局表示已請單位了解中。

鳳山溪中崙步道拓寬工程細節包含，將鳳山溪中崙河岸既有步道拆除並拓寬為2.5公尺且改為混凝土地坪，為傾斜改善及竄根問題，也將進行修整及切根作業；另將新增兩處景觀平台與修建側向排水孔道。

森林城市協會理事長莊傑任表示，步道修整雖能帶給居民更寬敞的散步空間，但水利局所提出的施工訴求，將破壞既有的喬木根系，造成病原菌入侵、支持根潰爛，很可能導致日後步道旁的樹木轟然倒塌、壓毀轎車，甚至栽入鳳山溪，危及民眾財產安全及水利設施暢通。

護樹團體擔心現行工法必定會危害到樹木，建議：因步道使用強度低，無再拓寬需求；架高鐵架步道；步道與樹幹過近處應適當退縮；不應使用阻根板。莊傑任表示，將步道架高、避開樹木核心根群施作基腳，即可免去板模的施作，避免大範圍開挖及切根作業，將對根系的傷害降至最低；架高步道後也將不再有竄根問題，其下的空間能讓樹木自由生長，但單位造價較高。

莊傑任表示，在動線使用設計部分，建議出入口應要妥善規劃無障礙設施，目前為阻擋機車通行而設立之車擋水泥柱、路緣石皆造成行動不便者使用上的困擾。中崙步道及鳳山溪河道內，都可觀察到都市林鳥及水域鳥類棲息、休憩，因此在選擇平台點位上，應盡量挑選已開發地、且施工不會影響鄰近生態的位址。

水利局表示，針對護樹團體提出的建議，已請業務單位了解中。

鳳山溪中崙步道拓寬工程斷根比較圖。圖／森林城市協會提供
鳳山溪中崙步道拓寬工程斷根比較圖。圖／森林城市協會提供

水利局 護樹

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