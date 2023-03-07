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屏東大鵬灣帆船生活節下月登場 上網票選有機會獲500元禮券

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供

結合運動賽事、水上活動與在地觀光的屏東「大鵬灣帆船生活節」下月登場，交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽為活動暖身，第1階段從上百組參賽短片遊程中精選出13組，今天起進入網路票選階段至17日，為讓台灣優質的遊艇帆船遊程影片被看見，鵬管處提供50份面值500元超商禮券給點選觀賞後投票投票的民眾。

鵬管處說，國內帆船和遊艇休閒產業近年蓬勃發展，大鵬灣國家風景區較不受東北季風影響，業者每月都安排包船一日或半日遊程，遊程設計是門大學問，這次藉由徵集全台具潛力的遊艇、帆船遊程，包含有龜山島、澎湖、大鵬灣、小琉球等地，以短片方式呈現，為讓民眾選出心目中最喜歡的遊程，特別加入網路票選活動，毎人每日限投1票，點選觀賞後投票，有機會獲得500元超商禮券。

鵬管處說，台灣擁有豐沛的海洋觀光資源，國內動力小船駕駛訓練機構逐年成長，愈來愈多民眾投入遊艇休閒活動，且從南到北各有特色，藉由短影音競賽活動，讓創意的優質遊艇、帆船遊程被外界看見，也盼國內外遊客透過遊艇視角，體驗台灣海洋最獨特的魅力；比賽經評選及網路票選，產出網路人氣獎、最佳遊程優勝獎、最佳遊程創意獎和最佳遊程特別獎各1名，本月22日在交通部頒獎。

鵬管處說，大鵬灣潟湖湖面500多公頃，有風無浪，適合帆船、遊艇等水上活動，交通部形塑大鵬灣成遊艇港為目標，規畫打造為南台灣海洋休閒度假園區；下月登場的大鵬灣帆船生活節，大規模的帆船比賽外，現場安排豐富的表演、遊艇展示及海灣市集，並結合更多元展演藝術，從日出到日落後，精彩連連，活動期間還有限定主題遊艇體驗及深度在地小旅行。

交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供
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交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，第1階段從近百組參賽遊程中精選出13組，今起進入網路票選至17日。圖／鵬管處提供

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