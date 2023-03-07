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高市853家工會女力幹部逾三分之一 律師談職場平權跟騷防制
高雄市現有853家工會，由女力擔任幹部的比例逐年遞增，目前已突破三分之一，其中擔任職業工會理事長比例達34.6％。勞工局昨在婦女節前夕，舉辦「工會女性幹部講座」，邀律師林夙慧以「從勞動權談性平」為題，探討備受關注的職場平權議題；律師楊富強講授預防職場霸凌及「跟蹤騷擾防制法」。
高雄市勞工局表示，工會幹部都是推動職場平權與勞動權益的重要夥伴，雖然現今社會仍存在許多性別的刻板印象，勞工局期望未來能藉由持續提倡平權的公共議題，邀女性多參與制定、研修及推動相關法規與勞動政策，逐步導正或扭轉這些不平等的風氣，使每個勞工朋友在職場上都能獲致相同的尊重與對待。
林夙慧歸納職場中勞動法規跟有關性別平等應注意的權益，例如：性別工作平等法中禁止雇主因性別、性傾向而有差別待遇，以及近期勞基法有修訂女性夜間工作的限制、性騷擾防治等，讓與會的人員深入認識相關的勞動權益規範，及法令隨著平權與時俱進的更迭與制定情形。
楊富強進一步針對職場霸凌的定義及態樣進行講解，職場暴力除了一般認知的肢體傷害外，包括語言及心理層面的傷害，也屬於職場霸凌的一環，這也是最容易讓人忽略的部分。楊講授「跟蹤騷擾防制法」時，也將許多日常生活或職場上會遇到的跟騷態樣，逐一舉例並分析， 並說明性騷擾和跟騷法的行為態樣有哪些差異，以及該如何提升法律的保障與自我救濟。
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