陳其邁赴日行銷有備而來 撂日語誠意十足

高雄市長陳其邁5日啟程赴日本，6日率領市府團隊出席「2023東京國際食品展展前記者會」，上台一開口就用全日語推銷高雄農特產品，48秒日文版介紹詞獲台下歡呼和掌聲，陳其邁受訪謙稱「有惡補、努力學！」幕僚透露，不只行前在台灣猛K日文講稿，在日本趕車過程中，抓緊零碎時間也不斷複習，足見重視程度。

此行高雄市議員張博洋、黃飛鳳、李雅慧也隨行，高雄市議長康裕成也預計7日飛往日本，將與陳其邁一同出席與熊本城交流行程，不讓陳其邁專美於前，康裕成也有準備日文講稿。

陳其邁說，此行是疫情解封國門開放後，首次帶團到日本行銷城市物產，要搶攻日本市場。除高雄市長陳其邁，同屬民進黨籍的屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁也帶自家縣市農特產品一同出席展前記者會，展現南部縣市「打群架」氣勢。

陳其邁作為打頭陣登場的縣市首長，一開口就展現十足誠意，他用全日語說：「我是高雄市長陳其邁，今天來向大家行銷高雄產的好吃鳳梨、香蕉、石斑、蜜棗，也將荔枝酒介紹給日本友人，謝謝！」雖然表達得有點生澀，難掩緊張且吃螺絲，台下仍抱以掌聲和歡呼聲，成為全場亮點。

陳其邁說，台日交流往來密切，到日本推銷高雄產品一定要懂日文，陳其邁出絕招，讓同台的翁章梁、周春米也讚嘆。陳其邁全日文介紹引起話題，讓緊接在後的周春米說：「哇！陳市長用日語，我用台語好了。」隨後登台的翁章梁更是笑說：「不要期待我用日文。」

記者會過後陳其邁一刻也不得閒，他坐鎮高雄農特產品攤位，拿起高雄荔枝酒、烏魚子等農特產品，努力用日語對上前採訪的日本記者做展示介紹，講完後還俏皮地問「我是講對還講錯？」