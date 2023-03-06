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蘇清泉敗選提告當選無效 本周五合議庭將宣布是否驗票

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東地院今審理蘇清泉所提選舉無效及當選無效之訴，經4次準備程序，本月10日合議庭上將宣布是否驗票。記者張已亷／攝影
屏東地院今審理蘇清泉所提選舉無效及當選無效之訴，經4次準備程序，本月10日合議庭上將宣布是否驗票。記者張已亷／攝影

屏東地院今審理國民黨蘇清泉所提選舉無效、當選無效之訴，蘇親自出庭，今受訪仍堅持全面驗票；對造周春米、屏東縣選委會委任律師表示，若有具體違法事證皆配合勘驗，拒絕接受依仗權勢，以摸索證明方式，無法提出調查必要性就要驗票的要求。下午5時許開庭結束，本月10日合議庭上將宣布是否驗票。

國民黨蘇清泉去年落選屏東縣長，他認為選務程序不公訴諸司法救濟，蘇今出庭期間受訪說，「像擠牙膏一樣」，前3次開庭檢視相關事證，看到選務作業確實有缺陷，堅持全面驗票，也向周春米、屏東縣選委會喊話，別再排斥抗拒，讓真相盡早水落石出。

屏東縣選委會委任律師說，現行選務都是要求人員依照工作手冊辦理，可能部分人員因個人因素便宜行事，在工作上發生疏失，該屬個人行為，查明屬實皆會懲處，另因統計程序嚴謹，單一個案疏漏並不影響最終選舉結果，另外他強調，選委會絕對不可能指使人員從事違法行為，也不認為有人會刻意為之。

他說，倘若對方能提出具體事證，如某投開票所明顯違法情事，選委會都會配合勘驗，但是不能因單一個案有疏漏，就質疑所有投開票所皆有瑕疵，如此要求驗票不合理。

周春米委任律師認為，訴諸司法程序就必須依法論證，不能因個人對於結果不同意，就依仗自己有權有勢，不落實民事訴訟舉證責任，以摸索證明等不適切的方式指控他人違法，此等作法恐浪費司法資源。

選委會 司法

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