高雄部落八旬翁哀傷伴兒屍 茂林區長：他是堅強的父親

原民立委伍麗華昨晚臉書貼文，引來上千網友眼眶泛淚轉貼留言，據悉，文中家住高雄茂林86歲鍾老先生，他獨力照顧55歲患精神障礙的兒子，因分身乏術無額外工作收入，但自耕自足也就生活無虞，不過，上周五送餐員至鍾家聞到怪味，才意外發現鍾兒去世至少24小時，趕緊協助報請相驗，這起哀傷的故事才因此傳開。

在伍麗華這則百條留言串中，有名網友提到「每次經過（鍾家），看見父子靜靜的對坐，感覺到父子情深，讓人不捨。」回應伍麗華文中所提，她探望鍾家看見家徒四壁的景象，沒有傢俱，就連個睡覺的床板都沒有，不禁讓她心想「這對父子除了彼此以外，什麼都沒有。」

高雄市茂林區長駱韋志指出，鍾老先生除55歲已離世的兒子外，尚有1名女兒，近日有向區公所申請整修老家石板屋，有意返家照顧父親，不過，這些年全是鍾老父親一手照顧精神狀態每況愈下的兒子，甚至為了不讓他影響周遭鄰舍，乾脆將自己與兒子關在屋內，多年來足不出戶。

「他是一名堅強的父親！」駱韋志指出，治喪期間部落親友、宗教團體每天不約而同都會前往鍾家慰喪，依部落習俗在送葬後有10天的慰靈儀式，部落族人會持續關心陪伴鍾老先生；駱表示，鍾家雖平日大門深鎖，但並非全然排拒外界關心，這些來送餐員、文健站人員也多給予物資協助，持續照顧。

駱韋志提到，茂林區目前尚有20多名八旬身體健康的長者，獨居老人並不多，而鍾家算是特例。