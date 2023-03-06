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東京食品展前記者會 陳其邁日文介紹高雄農漁產

中央社／ 高雄6日電

2023東京國際食品展7日開幕，高雄市長陳其邁今率團參加食品展展前記者會，他致詞時以日文推薦高雄鳳梨香蕉、石斑、蜜棗等在地農特產，全場驚呼連連、掌聲不斷。

中華民國對外貿易發展協會今天下午舉辦「2023東京國際食品展展前記者會」，陳其邁上台致詞時，展現苦練的日文，「我是高雄市長陳其邁，今天來向大家行銷高雄產的好吃的鳳梨、香蕉、石斑、蜜棗，將荔枝酒介紹給日本友人，謝謝。」除了獲得滿堂彩外，一同出席的嘉義縣長翁章梁與屏東縣長周春米也面露驚喜神情。

高市府積極推銷農漁產，東京葛西批發市場今年首度亮相高雄蜜棗，千葉超市也同步上架。高市農業局表示，高雄主要外銷日本農產品鳳梨、玉荷包荔枝及香蕉，水產品以鮪魚及秋刀魚為主。今年透過拓銷計畫強力推薦蜜棗、烏魚子。

陳其邁表示，高市府長期經營日本市場，不斷強化外銷量能，從2013年起每年參加東京國際食品展，多次聯手其他縣市辦理聯合行銷。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響暌違3年，這次再次將高雄農漁產推上國際舞台，率領13家廠商。

根據農業局新聞稿，市府統計，去年高雄外銷量達5282公噸，輸日量達 4253公噸，佔整體8成。今年1月起出口香蕉、蜜棗等，預計3月出口鳳梨，數量預估較去年成長2成。

漁產部分，高雄年漁業生產量約53萬噸 ，占全國總產量約55%，為全國第一，產值約新台幣324億元。輸日主要魚種為鮪魚及秋刀魚，去年鮪、魷魚輸日重量5.4萬公噸 ，價值約104億元。

香蕉 鳳梨 陳其邁

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