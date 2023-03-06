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污染改善鰻苗重現 二仁溪生態漸恢復

中央社／ 台南6日電

台南與高雄交界的二仁溪早年因上游畜牧、民生及工業污水影響，嚴重污染比例達100%，經多年整治漸改善，中下游魚類從20多年前的10多種，增加到41種，其中還有鰻苗出現。

台南市政府環保局今天提供中央社記者資料指出，根據行政院環保署統計，二仁溪主幹流長度63.2公里，主要污染源為上游高雄市境內畜牧廢水，及下游台南市三爺溪支流民生污水，民國91年嚴重污染比例100 %，110年降至33.7%，之後嚴重污染比例偶有起伏，但整體仍呈逐漸改善。

台南市社區環境小組研究員晁瑞光近日前往二仁溪南萣橋東側，觀察電子廢棄物污染場址整治情形時，發現有黑面琵鷺及其他多種鳥類棲息，顯示早年被稱為「黑龍江」的二仁溪漸恢復生機，才會吸引鳥類前往棲息，希望相關單位避免二仁溪上游再出現污染源。

台南市環保局指出，環保局針對轄內各大流域辦理生態調查，108年調查二仁溪生態物種時，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，最讓人驚喜的是發現鰻魚苗，近年在秋末冬初的季節交替時，吸引一些漁民前往撈捕。

台南市環保局指出，環保署在去年底召開「二仁溪整治小組及再生願景聯繫會報」，建議高雄市確實督導內門畜牧糞尿集中處理場資源化達75%，並於內門、田寮、阿蓮等畜牧密集區增設集中處理場，以及台南市優先推動永康污水下水道建設及用戶接管，加強三爺溪事業稽查。

台南市環保局指出，市府今年將再針對氨氮及重金屬銅加嚴評估，並對流域事業積極採樣檢測及執行深度查核，監測異常排放情形。

台南 污水 魚類

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