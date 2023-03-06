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憂抗旱水井影響灌溉 高市府澄清：與灌溉井深度不同

中央社／ 高雄6日電

南部水情嚴峻，高市府攜手中央鑿抗旱水井因應，但有農民向媒體反映，憂心抽不到水灌溉。市府水利局今天澄清表示，抗旱水井與一般農業灌溉井深度不同、含水層不同，幾乎不會互相影響。

高雄去年至今雨量是30年來新低，造成農業用水淺層地下水位下降，媒體報導指出，有大樹區玉荷包農民憂慮抽不到水。但高雄市水利局今天發布新聞稿強調，抗旱水井抽取不影響灌溉水井。

水利局表示，市府開鑿的抗旱水井深度達100到150公尺間取用深層地下水，與一般深20到40公尺間取用淺層地下水的農業灌溉井，含水層不同，幾乎不會互相影響。

水利局表示，久旱未雨，高屏溪水漸少，市府持續與中央水利署合作，多元開發水資源，妥善利用高屏溪沖積平原豐沛的地下水為必要策略。

水利局說明，大樹玉荷包大多栽種在山坡地，抗旱水井位置在平原且多為砂質地層，抽水影響範圍一般約周邊200、300公尺間，與農民灌溉水井位置距離甚遠，尚不至於互相干擾影響，市府也將持續監看地下水位變化，並與中央合作研議高屏溪中、上游地下水補注方案。

地下水 水利局 抗旱

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