快訊

誠品信義熄燈後「24小時書店」無縫接軌 這2據點呼聲最高

遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 燒24小時未滅...苗栗市瀰漫燃燒臭味

新冠肺炎三年 那些因疫情改變的日常生活

高雄農改場育成新奇蘭花 4株優美具香氣奪6獎

中央社／ 屏東縣6日電

高雄區農業改良場育成新奇蘭花，參加世界三大蘭展之一的「台灣國際蘭展」中個體花競賽，在上千株參賽的蘭花中脫穎而出，其中4株因花姿優美或具香氣，奪下6座獎項。

高農區農業改良場今天發布新聞稿表示，2023台灣國際蘭展（TIOS）蘭花競賽，高雄場蘭花團隊選出蝴蝶蘭及屬間雜交的新奇蘭花19株參賽，經由台灣蘭花產銷發展協會（TOGA）、美國蘭藝協會（AOS）、德國蘭藝協會等海內外200多名專業評審團隊評選上千株蘭花，高雄場共有香水美人、香水檸檬、龍魅力及1株尚未命名等4株蘭花，獲頒1座第二獎、2座第三獎及3座銅牌獎共6個獎。

高雄農改場指出，有濃郁香氣的狐狸尾蘭與花瓣圓整蝴蝶蘭的雜交後裔狐狸尾蝶蘭「香水美人」，生長健壯、葉片完整無受損，且花朵排列整齊，整體比例豐滿茂盛之美；「香水檸檬」為黃色帶紅點斑紋。

另外，名護蘭和狐狸尾蘭雜交的「龍魅力」，白花帶褐色斑紋，花色亮眼；另1株為蝴蝶蘭與藍色萬代蘭的未命名雜交後代，雙梗且分支性良好，加上藍紫色的大花深獲評審青睞，。

高雄農改場長戴順發表示，蝴蝶蘭是我國外銷旗艦農產品，多年致力蝴蝶蘭屬與其它蘭屬雜交選育，利用胚拯救技術克服屬種間的雜交障礙，創造出許多具有不同花型、花色與香氣的新奇蘭花品種與新的人工雜交屬。此外，建立蘭花雜交育種技術平台，藉由研究單位與產業界的接力合作來提升蝴蝶蘭的育種技術。

蝴蝶 狐狸 農改場

延伸閱讀

慶祝婦女節 台南市虎頭埤風景區女性門票半價優惠圖

陳建仁參訪台灣蘭展大讚驚豔 場內爆滿人聲鼎沸

2023國際蘭展今開展 黃偉哲歡迎大家來看遍世界級蘭花

台灣國際蘭展開幕 賴副總統盼行銷全世界

相關新聞

屏東「南國表藝節」將登場 開啟藝文展演新視界

2023南國表藝節以「在牆外」－打破劇場空間、讓藝術遍地開花的概念為主軸，4月至6月邀集國內外頂尖表演團隊齊聚屏東，展開...

部落孤僻老人伴兒屍 伍麗華慰喪收下他這一紙...令她好感慨

原民立委伍麗華昨回到高雄部落，看見同一條巷子鄰居在辦喪事，她順道致哀弔唁，得知86歲的老人長期照顧55歲精神障礙兒子，最...

李問指莒光缺物資縣府無作為 產發處：盡快船運

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問說，連江莒光鄉缺物資，連江縣政府卻長期缺乏作為；縣府產發處說，主要是海象不佳與船隻壞掉，...

高雄議會攜手明華園送11校文化券 議長透露學過歌仔戲

明華園戲劇總團本月11、12日在高雄衛武營演出「八仙傳奇系列－東海鍾離」，高雄市議會攜手玉皇宮贊助330張文化教育券分送...

陳其邁訪日第一站 宣布高雄蜜棗首進日本批發市場

2023東京國際食品展即將開幕，高雄市長陳其邁訪日行程第一站力推高雄首選農特產，今天上午在日本東京批發市場召開記者會，宣...

卸下軍服接軌職場 高市勞工局職訓今開訓分享心得

高雄市大寮職訓場域今天舉辦今年首梯「產訓合作職前訓練班」開訓典禮，本次總計147人甄試錄取七職類，勞工局特邀去年食品烘焙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦