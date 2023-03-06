屏東「南國表藝節」將登場 開啟藝文展演新視界

2023南國表藝節以「在牆外」－打破劇場空間、讓藝術遍地開花的概念為主軸，4月至6月邀集國內外頂尖表演團隊齊聚屏東，展開8場劇場展演、6場戶外沉浸式劇場，表演場域從屏東演藝廳、藝術館，延伸到屏菸1936文化基地、遺構公園、縣民公園、邱姓河南堂忠實第等空間，讓表演藝術無處不在。

屏東縣政府文化處表示，南國表藝節除優人神鼓、唐美雲歌仔戲團、風神寶寶兒童劇團、國光劇團、柏林愛樂首席樫本大進、瘋狂弦樂四劍客、新古典室內樂團、真快樂掌中劇團等精彩節目，於屏東演藝廳、藝術館售票演出。今年也首次透過公開徵件，一系列戶外展演於各文化場域輪番上陣，讓觀眾免費欣賞表演的同時，對屏東人文地景留下深刻的印象，創造出獨具南國特色的作品。

蒂摩爾古薪舞集的舞作「bulabulay mun?」選粹，去年首演後大獲好評，更入圍台新藝術獎，這次將在屏菸重現歷史記憶，捍衛家園的故事。好劇團的「你從天而來越過海洋找到我」，帶領觀眾踏上尋找世代聯繫，探索生命的巴士之旅。斜槓青年創作體「博愛路202號 蔡女士收」，結合在地故事，穿越時空讓家人再相聚，於虛實交錯的空間中，絕妙上演。

狂夢藝術「吃顆蛇膽蘸點糖」以及闖劇場「扮仙」，挑戰形式與傳統的演出，分別在屏東縣民公園及邱姓河南堂忠實第登場。LA Voix d'AMiS藝術樂坊Ｘ種子舞團「籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇」，歌劇與現代舞的結合，將「卡門」的經典橋段融入遺構公園場景演出，開啟一段另類的牆外愛情故事。