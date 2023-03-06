快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

讓年輕人看歌仔戲 高市議會促成玉皇宮贈票高中職

中央社／ 高雄6日電

明華園戲劇總團年度戲劇「東海鍾離－八仙傳奇系列」，11、12日將於衛武營演出，高雄市議長、副議長促成玉皇宮贊助文化教育券，提供11所高中職330名學生看戲，讓傳統戲曲從校園扎根。

高雄市議長康裕成及副議長曾俊傑促成玉皇宮贊助330張文化教育券，提供11所高中職330名學生前往衛武營國家藝術文化中心欣賞明華園戲劇，今天上午在高雄市議會舉辦贈票儀式。

康裕成表示，歌仔戲是台灣重要的藝術寶藏，明華園成立邁入第94年，對台灣傳統文化建設貢獻良多，期望議會能搭起溝通橋梁，從多方管道傳承台灣傳統戲曲文化，培養更年輕多元的看戲人口。

康裕成、曾俊傑也感謝玉皇宮主委許文良出錢出力，協助推動傳統文化的扎根教育，也期盼玉皇宮往後每年都能支持，讓更多學子參與；高雄市政府教育局長謝文斌也說，希望能藉此推廣、保存歌仔戲文化，讓傳統戲劇得到更多重視與發展。

高雄市議會表示，玉皇宮捐贈的330張文化教育券，將分別贈予中華藝校、中山工商、樹德家商、高雄高工、新興高中、鼓山高中、左營高中、三民高中、中正高工、小港高中及新莊高中共11所高中職師生。

高雄市 明華園 康裕成

延伸閱讀

高雄議會攜手明華園送11校文化券 議長透露學過歌仔戲

高雄女力勞參率五成 陳其邁、康裕成陪女性運動健身

高市議會再生水風波未平 康裕成、陳美雅都有話要說

曾俊傑倒戈 徐巧芯罵：愛跟民進黨合作就讓他去

相關新聞

屏東「南國表藝節」將登場 開啟藝文展演新視界

2023南國表藝節以「在牆外」－打破劇場空間、讓藝術遍地開花的概念為主軸，4月至6月邀集國內外頂尖表演團隊齊聚屏東，展開...

部落孤僻老人伴兒屍 伍麗華慰喪收下他這一紙...令她好感慨

原民立委伍麗華昨回到高雄部落，看見同一條巷子鄰居在辦喪事，她順道致哀弔唁，得知86歲的老人長期照顧55歲精神障礙兒子，最...

李問指莒光缺物資縣府無作為 產發處：盡快船運

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問說，連江莒光鄉缺物資，連江縣政府卻長期缺乏作為；縣府產發處說，主要是海象不佳與船隻壞掉，...

高雄議會攜手明華園送11校文化券 議長透露學過歌仔戲

明華園戲劇總團本月11、12日在高雄衛武營演出「八仙傳奇系列－東海鍾離」，高雄市議會攜手玉皇宮贊助330張文化教育券分送...

陳其邁訪日第一站 宣布高雄蜜棗首進日本批發市場

2023東京國際食品展即將開幕，高雄市長陳其邁訪日行程第一站力推高雄首選農特產，今天上午在日本東京批發市場召開記者會，宣...

卸下軍服接軌職場 高市勞工局職訓今開訓分享心得

高雄市大寮職訓場域今天舉辦今年首梯「產訓合作職前訓練班」開訓典禮，本次總計147人甄試錄取七職類，勞工局特邀去年食品烘焙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦