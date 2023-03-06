部落孤僻老人伴兒屍 伍麗華慰喪收下他這一紙...令她好感慨

原民立委伍麗華昨回到高雄部落，看見同一條巷子鄰居在辦喪事，她順道致哀弔唁，得知86歲的老人長期照顧55歲精神障礙兒子，最後足不出戶，堅拒外界關心，兒子過世也沒有告訴鄰舍，直到送餐人員才發現，讓她感到不捨，說這是「令人悲傷的慰喪」。

伍麗華說，依照部落慣俗，先去雜貨店買白米、飲料、沙拉油慰問品帶去。喪家86歲的老人家說他什麼也沒有，不能白白受禮，拿了自己畫的「鈔票」做為回禮，希望不要嫌棄。

慰喪過程中得知，86歲老人長期照顧55歲患有精神障礙兒子，因擔心對部落困擾，多年來由他關起來照顧，堅拒外界關心。早期，老人還能到山上務農，這些年兒子精神狀況愈來愈嚴重，幾乎足不出戶。

部落親友們說，老人為照顧兒子，完全沒有「現金」收入，也因為不拿出任何證件，沒辦任何證明，甚至可能也沒有健保，只知道他長年洗冷水澡，從沒看病，僅靠部落提供「物資」救濟，這幾年文健站幫忙「送餐」，勉強過日子。

伍麗華不捨說，就連兒子的過世，老父沒有告訴鄰舍，孤獨的陪伴，直到送餐人員發現。

伍麗華說，她走進去石板屋瞻仰老父兒子的遺容。老父親一旁安靜坐著，看著家徒四壁，沒有家具，連睡覺的床板都沒有，「這對父子除了彼此以外什麼都沒有。他們看似把自己關起來，看似一無所有，也或許，比起有些人獨自守著所擁有的東西不放，被無止盡的欲望綑綁，彷彿活在監獄裡，他們才是真正自由的人！」

伍麗華握緊老父的手，告訴他，「你的石板屋好漂亮，是部落最棒的房子，大家的石板屋都拆了，蓋起現代房子，只有您最聰明，拒絕用文明來摧毀文化，才能過看到這麼棒的房子留下來。謝謝您！」

伍麗華有感而發說，從過程中她看見自己貧乏，看著這名老父用文明的鉛筆畫出鈔票，表現人類被世界囚禁事實，投影著想從巨大的生活下逃脫渴望，悲傷得不能自己。