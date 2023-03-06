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3阿兵哥KTV鬧事送辦 金防部：違反軍紀重懲

中央社／ 金門縣6日電

3名金門防衛指揮部役男休假和友人到KTV歡唱，發生消費糾紛，警方獲報後趕赴現場處理，依毀損及強制等罪將3人送辦；金防部表示，3人違反軍紀將重懲。

金門縣警察局今天發布新聞表示，昨天晚間8時金門一間KTV傳出消費糾紛。金城分局調查，王姓、何姓、張姓男子和1名女姓友人到金寧鄉1家KTV消費；期間王男、何男因消費續時問題和KTV員工理論，甚至酒後進入櫃檯內出手推擠員工。

金城分局說明，待何姓、張姓2名客人返回包廂時，又與張姓友人發生口角糾紛，並徒手翻桌，搗毀店內餐桌、玻璃、控制面板等；造成張男臉部、嘴部成傷，店家見狀報案。

警方表示，王、何2嫌因敲打玻璃致手部受傷送醫治療，全案3人依毀損及強制等罪移送金門地檢署偵辦。

金門防衛指揮部隨後發布新聞表示，所屬金門守備大隊常備兵役軍事訓練張姓等3名台籍役男，昨天休假期間到KTV聚會，因細故發生肢體衝突，其中2人輕傷送醫，都已離院。

金防部政戰主任張榮順說明，獲報後立即指派幹部前往處理，後續將配合警方調查，依法究辦。張榮順並表示，3名役男違反軍紀，將重懲，並做為案例，教育官兵守法、守紀觀念，避免類似事件再發生。

金門 KTV 役男

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