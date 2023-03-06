高雄議會攜手明華園送11校文化券 議長透露學過歌仔戲

明華園戲劇總團本月11、12日在高雄衛武營演出「八仙傳奇系列－東海鍾離」，高雄市議會攜手玉皇宮贊助330張文化教育券分送給11所學校，議長康裕成笑說，她曾學過歌仔戲，知道其中有很多學問，台灣傳統戲曲向下扎根就要從學校做起。

康裕成指出，歌仔戲是台灣重要的藝術寶藏，明華園成立邁入第94年，對台灣傳統文化建設貢獻良多，議會搭起溝通橋梁，從多方管道傳承台灣傳統戲曲文化，也培養更年輕多元的看戲人口。

「歌仔戲走過興盛，也走過寂寥」，副議長曾俊傑回憶說，小時候曾陪媽媽守在電視機看楊麗花歌仔戲，時下年輕人對歌仔戲愈來愈陌生，歌仔戲面臨文化傳承的迫切性。

康裕成、曾俊傑說，感謝玉皇宮主委許文良出錢出力，協助推動傳統文化的扎根教育，期盼玉皇宮明年能再加碼，讓力量再擴大。

玉皇宮捐贈的330張文化教育券，分別贈予中華藝校、中山工商、樹德家商、高雄高工、新興高中、鼓山高中、左營高中、三民高中、中正高工、小港高中及新莊高中等11所高中職師生。

教育局長謝文斌說，政府力量有限，民間力量無限，這一公益美意對藝術教育、美感教育、本土教育都有幫助，每一校30張票一定好好運用，發揮最大效益。

高雄市議長康裕成贈票給11所學校，鼓勵學生踏進衛武營欣賞明華園演出。記者王慧瑛／攝影

明華園戲劇總團本月11、12日在高雄衛武營演出「八仙傳奇系列－東海鍾離」，高雄市議會攜手玉皇宮贊助330張文化教育券分送給11所學校，今天在議會舉行贈票典禮。記者王慧瑛／攝影

明華園戲劇總團本月11、12日在高雄衛武營演出「八仙傳奇系列－東海鍾離」，高雄市議會攜手玉皇宮贊助330張文化教育券分送給11所學校，今天在議會舉行贈票典禮。記者王慧瑛／攝影

高雄市教育局長謝文斌（左）頒感謝狀給議會，由議長康裕成（中）、副議長曾俊傑接受。記者王慧瑛／攝影

高雄市議長康裕成贈票給11所學校，鼓勵學生踏進衛武營欣賞明華園演出。記者王慧瑛／攝影

教育局長謝文斌說，政府力量有限，民間力量無限，這一公益美意對藝術教育、美感教育、本土教育都有幫助，每一校30張票一定好好運用，發揮最大效益。記者王慧瑛／攝影