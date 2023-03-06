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陳其邁訪日第一站 宣布高雄蜜棗首進日本批發市場

中央社／ 高雄6日電
高雄市長陳其邁率團訪日，行程第一站力推高雄首選農特產，6日上午在日本批發市場舉行記者會，宣布高雄的蜜棗首進日本大型批發市場。 中央社（高雄市農業局提供）
高雄市長陳其邁率團訪日，行程第一站力推高雄首選農特產，6日上午在日本批發市場舉行記者會，宣布高雄的蜜棗首進日本大型批發市場。 中央社（高雄市農業局提供）

2023東京國際食品展即將開幕，高雄市陳其邁訪日行程第一站力推高雄首選農特產，今天上午在日本東京批發市場召開記者會，宣布高雄蜜棗首進日本大型批發市場。

陳其邁今天上午赴東京批發市場「葛西批發市場」召開農產記者會，宣布高雄的蜜棗首進大型批發市場；並推薦「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，讓日本批發商及進口商業者品嚐後讚不絕口。

陳其邁感謝日本當地進口商對高雄首選農特產的支持，並歡迎更多的進口商一起加入高雄首選農產推廣的行列。今天在葛西批發市場公開展示發布，是台灣登上日本批發市場首例。

高雄市政府農業局在記者會後發布新聞稿表示，由於蜜棗輸日把關嚴謹，冷鏈處理技術是重點，首先須進行1.2℃以下連續14天的低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程，因此可以達到輸日規格的蜜棗，品質一定都在水準之上。

農業局說明，由於蜜棗對日本民眾來說是相較陌生的果品，期盼能透過這回拓銷推廣活動，讓日本民眾更熟識蜜棗。

農業局指出，開拓海外市場最困難的，就是要讓國外消費者對於不熟悉的品項從試吃、到進而接受購買。高雄蜜棗品種多元、口感清脆爽口，透過拓銷活動積極媒合外銷市場，同步在千葉縣內各大超市鮮果連鎖店舖開賣，為台灣蜜棗前進日本市場邁開第一步。

市府海洋局說明，在冬至前後10天，因台灣海峽的黑潮支流作用，野生烏魚群從中國沿海來到台灣海峽，沿著海岸線南下，到了高雄沿海正是烏魚子成熟度最佳時間。

海洋局表示，經過高雄水產業者多年研發，衍生出眾多不同的烏魚子產品；其中「一口烏」最廣為人知，除可作為休閒食品食用外，此次特別搭配高雄所產的蜜棗，爽脆口感的蜜棗、搭配綿密的烏魚子，讓口感更加豐富有層次。

日本 陳其邁 記者會 高雄市

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