快訊

馬防官兵沙灘留言怨沒肉吃 國防部長邱國正回應了

經典賽／李維拉來了！看A組情勢 許願巴拿馬、台灣雙贏

男臉書貼匕首揚言機場隨機殺人！航警：曾接類似訊息 不排除同一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卸下軍服接軌職場　高市勞工局職訓今開訓分享心得

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市政府勞工局周登春（中）贈送職訓班製作咖啡送給結訓生林舜賢（左）以及蕭哲偉（右）。記者古和純／攝影
高雄市政府勞工局周登春（中）贈送職訓班製作咖啡送給結訓生林舜賢（左）以及蕭哲偉（右）。記者古和純／攝影

高雄市大寮職訓場域今天舉辦今年首梯「產訓合作職前訓練班」開訓典禮，本次總計147人甄試錄取七職類，勞工局特邀去年食品烘焙班結訓生林舜賢與水電裝修班結訓生蕭哲偉分享，尤其，兩人正好是退役軍人，抓住職訓機會正逐一實現自我的夢想。

林舜賢分享，因自己孩子愛吃麵包，退伍後參與職訓逐步拿到兩張證照，他目前正在高雄市賣場家樂福服務，去年還主動擔任烘焙班的班長一職，從完全不懂的門外漢，林舜賢已能發揮創意製作百樣以上烘焙產品，林指出，透過職訓班安排業界實習課程，除提早體驗職場生活，也讓他無縫接軌就業，滿滿助益。

目前在國內兩大日本車廠管理部服務的蕭哲偉提到，過去20年他擔任職業軍人保家衛國，去年為了讓自己無縫接軌職業生涯報名職訓，經高雄訓就中心輔導，以順利考取6張證照，蕭認為，「訓就中心提供良好的場地和技術方法，但機會只會留給準備好的人。」蕭期許未來再考取自來水及變電設備乙級證照，此外，他提醒新學員，未來主管了解新人能力最簡單的方式，就是證照。

「師父領進門，修行在個人。」高雄市府勞工局長周登春表示，讓願意找工作的朋友找到工作，讓想增強技能的勞工有合宜場域，這是勞工局的兩大任務。這次開設七類職訓班，他期許學員，無論是創業或求職，都須備有一技之長，並透過技能檢定。

食品烘焙班結訓生林舜賢分享去年職訓的心路歷程。記者古和純／攝影
食品烘焙班結訓生林舜賢分享去年職訓的心路歷程。記者古和純／攝影
高雄市政府勞工局舉辦「產訓合作職前訓練班」開訓典禮。記者古和純／攝影
高雄市政府勞工局舉辦「產訓合作職前訓練班」開訓典禮。記者古和純／攝影
水電裝修班結訓生蕭哲偉分享去年職訓的心路歷程。記者古和純／攝影
水電裝修班結訓生蕭哲偉分享去年職訓的心路歷程。記者古和純／攝影
台下職訓班新訓學生認真聆聽學長分享。記者古和純／攝影
台下職訓班新訓學生認真聆聽學長分享。記者古和純／攝影

勞工局 高雄市

延伸閱讀

高市有新生羔羊下痢身亡 動保處籲加強保溫及環境管理

中市勞工局辦太陽光電乙級證照班 他考取證照後開公司

新北勞動教育學院開課 歡迎企業、勞資方報名

高市非農業用地全面禁用除草劑 掃墓勿用藥以免受罰

相關新聞

反對設儲能場 鳳山說明會火爆

三地能源公司計畫在高雄鳳山舊高旗工家校地設置儲能場，引發周邊鎮北里居民反彈，昨天地方辦說明會，中央、地方官員及業者列席，...

卸下軍服接軌職場　高市勞工局職訓今開訓分享心得

高雄市大寮職訓場域今天舉辦今年首梯「產訓合作職前訓練班」開訓典禮，本次總計147人甄試錄取七職類，勞工局特邀去年食品烘焙...

空拍／迎接雙郵輪進港 高雄港旅運中心今正式啟用

造型新穎的高雄港旅運中心今天正式啟用，同時也迎來雙郵輪靠港，這也是疫情解封後再度由豪華郵輪造訪高雄港，同時帶來近1500...

高雄僅1家夜間臨托 議員促增設

無後援的雙薪家庭育兒痛苦指數高，高雄市議員白喬茵指，高雄現有12處定點臨托室，僅1家開放夜間臨托，不夠友善及便民，要求市...

田徑場補丁應急 屏縣：場勘安全

屏東縣中小學聯合運動會連3天在縣立田徑場，昨天閉幕，縣議員黃明賢、市民代表傅建雄接獲反映，指田徑場有多處「補丁」痕跡，憂...

宣傳高雄路跑 陳其邁變潮男

ELLE Run with Style 風格路跑是國內重要運動賽事，今年4月首度到高雄舉辦，高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦