卸下軍服接軌職場　高市勞工局職訓今開訓分享心得

高雄市大寮職訓場域今天舉辦今年首梯「產訓合作職前訓練班」開訓典禮，本次總計147人甄試錄取七職類，勞工局特邀去年食品烘焙班結訓生林舜賢與水電裝修班結訓生蕭哲偉分享，尤其，兩人正好是退役軍人，抓住職訓機會正逐一實現自我的夢想。

林舜賢分享，因自己孩子愛吃麵包，退伍後參與職訓逐步拿到兩張證照，他目前正在高雄市賣場家樂福服務，去年還主動擔任烘焙班的班長一職，從完全不懂的門外漢，林舜賢已能發揮創意製作百樣以上烘焙產品，林指出，透過職訓班安排業界實習課程，除提早體驗職場生活，也讓他無縫接軌就業，滿滿助益。

目前在國內兩大日本車廠管理部服務的蕭哲偉提到，過去20年他擔任職業軍人保家衛國，去年為了讓自己無縫接軌職業生涯報名職訓，經高雄訓就中心輔導，以順利考取6張證照，蕭認為，「訓就中心提供良好的場地和技術方法，但機會只會留給準備好的人。」蕭期許未來再考取自來水及變電設備乙級證照，此外，他提醒新學員，未來主管了解新人能力最簡單的方式，就是證照。