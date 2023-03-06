空拍／迎接雙郵輪進港 高雄港旅運中心今正式啟用

造型新穎的高雄港旅運中心今天正式啟用，同時也迎來雙郵輪靠港，這也是疫情解封後再度由豪華郵輪造訪高雄港，同時帶來近1500名旅客前來旅遊，今天清晨威士特丹號、七海探險家號清晨陸續停靠棧九庫、旅運中心，成為高雄港矚目焦點，預料將再度掀起郵輪旅遊風潮。

台灣港務公司指出，高雄港旅運中心耗資50億元、歷經10年才完工，為地下2層、地上15層鋼骨構造建築，以海浪流體動態為設計意象，搭配全國唯一3D曲面帷幕，且擁有第一排無敵海景，相當吸睛。高雄港今年預報的國際郵輪已達82航次，每航次將有超過千名旅客通關，高雄港旅運中心2通關區規劃22座人工櫃檯外，還設置4座雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台，通關效率為每小時3720人次。