漁港堆石阻航道8年...再因珊瑚保育喊卡 漁會：討海人權益在哪？

屏東琉球漁福漁港內浪潮起伏不大，留有淺水沙灘，吸引不少親子遊憩，更是在地漁民賴以為生的重要建設，8年前強颱莫蘭蒂吹毀漁港入口處堤頭，連帶周圍消波塊結構鬆散，大量破碎石塊掉落航道，嚴重影響漁民生計，縣府籌備經費今年再次發包施作，卻因保育團體反應工程傷及珊瑚暫緩；琉球漁會今發表聲明，指生態保護也需兼顧漁民權益，盼相關單位儘速協商切勿延宕，保障討海人生命財產安全。

琉球漁會總幹事蔡寶興表示，堤防自2016年毀損至今，僅清除航道上重量較輕、體積較小的石塊，暫時以浮標燈引導漁民避開仍留存的大型消波塊，「治標不治本」，漁船行駛仍受影響，不少漁民因浪差大或閃避不及而受傷，施工單位、縣府和相關團體於今年1月完成協商，確定以鐵柱將平台船定點施作，如今又遭保育團體反應導致工程暫停，盼儘速修復漁港，保障漁民進出安全。

琉球區漁會股長曾毓宗表示，今年農曆春節後動工，已施作部份使得現有結構更加鬆散，擔心工程延宕至夏季遇上颱風，不只增加施工困難度，更提升漁船航行風險。

他說，當前已是最佳施工方式，雖會損傷珊瑚但程度不大，仍可自然恢復，希望如期完工不要拖延。

屏東縣海洋所指出，考量季風影響、施工地點是受浪區等因素，工期最佳時段為冬天，預計清除60多顆消波塊，一天大約可以排除10顆左右，若氣候海象良好，順利可於1個禮拜以內完工。