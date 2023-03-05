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6日校園口罩令鬆綁 高市府：持續催種尊重師生自主防疫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
6日校園口罩令雖鬆綁，高雄市各校仍加強防疫。本報資料照片
6日校園口罩令雖鬆綁，高雄市各校仍加強防疫。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心放寬校園口罩管制防疫政策，6日起校園室內空間原則實施「自主佩戴口罩」措施。高雄市衛生局表示，持續催種疫苗，尊重學校師生自主防疫。

中央流行疫情指揮中心評估國內疫情穩定，6日如期實施各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班、托嬰中心等室內空間，原則實施「自主佩戴口罩」，但校園內健康中心或公共運輸工具如校車、幼兒園專用車、接駁車等，比照指揮中心規範的指定場所，依規定仍應佩戴口罩。學校有教學需求時，在與師生充分溝通並取得共識後，於具特殊性場域（如烹飪教室、實驗室或廚房)，或部分課程(如餐飲實作課、有衛生安全規範之相關課程)有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

高雄市長陳其邁說明，明日起雖然放寬校園室內戴口罩規定，但校園健康監測與通報、環境清消、教室保持通風及備妥充分防疫物資等常規防疫工作，仍會落實執行，避免校園群聚疫情發生，請家長放心。呼籲教職員生如出現發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀者，停止上班、上課，儘速就醫。

衛生局表示，為提升校園教職員生疫苗保護力，高雄市3月9日起啟動國中小、高中等學校，入校接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，以提升防護力，共同守護校園健康安全。今年尚未打過BA.4/5次世代疫苗者，於4月30日前請盡速再接種1劑BA.4/5次世代疫苗，可提升預防保護力，有效降低染疫後住院、重症及死亡風險。

衛生局表示，欲接種COVID-19疫苗者，可透過高市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約 https://vaccine.kcg.gov.tw/；或上「高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統」https://vaccine-query.kchb.gov.tw ，查詢各類疫苗接種資訊，含兒童及嬰幼兒，就近選擇合約院所以電洽等方式預約接種。

次世代疫苗 衛生局 口罩

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