臺泰盃國際漆彈友誼賽高雄開打 泰Inception奪冠

由外交部及高雄市運動發展局指導，高雄市漆彈推廣協會主辦的「臺泰盃國際漆彈友誼賽」，今天在高雄市立社教館漆彈場激烈開打。台泰二國優秀選手在槍林彈雨中奮勇爭先，經過一天的鏖戰，由泰國「Inception」隊勇奪冠軍，桃園「Hello Pooh Ⅺ」隊及台中「TOP Tea第一味」分列二、三名。

前理事長鄭雅云說，受疫情影響，漆彈國際友人一直無法來到台灣，心心念念著台灣美好的人事物，國境一開放，便積極安排來訪。泰國inception疫前連續三年來台灣參加比賽，台灣隊過去到泰國參賽更是照顧的無微不至，三年疫情雖然無法碰面，仍常常在線上聊天交流，感情深厚。

這次賽事有來自泰國勁旅Inception，台灣7支隊伍前來交流，除常勝軍ST Aisawan外，還有來自北部的Achilles和Hello Pooh；高雄小新則是全場平均年紀最小，擁有全場唯二女選手的隊伍。新手力戰老手，絲毫不膽怯。