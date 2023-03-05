臺泰盃國際漆彈友誼賽高雄開打 泰Inception奪冠
由外交部及高雄市運動發展局指導，高雄市漆彈推廣協會主辦的「臺泰盃國際漆彈友誼賽」，今天在高雄市立社教館漆彈場激烈開打。台泰二國優秀選手在槍林彈雨中奮勇爭先，經過一天的鏖戰，由泰國「Inception」隊勇奪冠軍，桃園「Hello Pooh Ⅺ」隊及台中「TOP Tea第一味」分列二、三名。
前理事長鄭雅云說，受疫情影響，漆彈國際友人一直無法來到台灣，心心念念著台灣美好的人事物，國境一開放，便積極安排來訪。泰國inception疫前連續三年來台灣參加比賽，台灣隊過去到泰國參賽更是照顧的無微不至，三年疫情雖然無法碰面，仍常常在線上聊天交流，感情深厚。
這次賽事有來自泰國勁旅Inception，台灣7支隊伍前來交流，除常勝軍ST Aisawan外，還有來自北部的Achilles和Hello Pooh；高雄小新則是全場平均年紀最小，擁有全場唯二女選手的隊伍。新手力戰老手，絲毫不膽怯。
高雄市漆彈推廣協會理事長莊明樺表示，為積極推廣漆彈運動至全民，今年在高雄市運動發展局大力支持，及高雄市體育總會漆彈委員會、高雄市漆彈推廣協會共同努力下，將展開一系列的推廣活動，歡迎各界踴躍參與。台灣國際漆彈邀請賽將於10月21、22日舉辦，卻參賽的各國代表隊已經開始籌備。
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