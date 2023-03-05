三地集團投資儲能場引民怨 藍綠議員齊聲援：暫停動工

三地集團子公司三地能源在高雄鳳山鎮北區投資170MW儲能場，不僅鎮北里民怨沸騰，5日說明會上，多名藍綠眾議員更到場聲援里民，綠議員要求釐清相關疑慮前，業者應暫緩動工，藍議員更訴求里民要的不是溝通協調，業者在人口密度高的鳳山投資儲電場「合法但不合適」，應直接撤案。

立委許智傑說，這場說明會是他出面邀中央相關單位代表列席，他個人覺得在人口稠密處設儲電場不太適合，但業者是經合法申請，沒有權限直接要求撤案，建議應給政府、業者和里民時間，進一步思考及理性溝通，下月再舉辦聽證會討論是否撤案。

市府下午再度發出新聞稿表示，說明會中已要求業者應就居民意見提出妥適方案，完整揭露相關資訊、積極溝通。另秉持與市民站在一起的立場，將發文要求經濟部先撤案退回，釐清民眾相關疑慮後，再行受理申請審查。

三地能源公司副董李宗熹回應，該儲能場案依相關法規申請，花了兩年時間才經中央審查核准，從電芯、電池模組、防火系統及案場安全等，都採取高規格標準，距離建物、加油站及電力設備間距，也都大於法規要求，離住家更有80米之遠，會積極與居民溝通，化解疑慮。

國民黨市議員李雅靜毫不客氣地向市府經發局長廖泰翔喊話，「你要幾次才能記取教訓？」她說，上次是誠智里設太陽能發電站，這次又有業者來鎮北里蓋儲能場，可不可以不要再將鳳山當成綠能發電重點區？局長要把態度拿出來，居民要的不是跟業者協調溝通，訴求的是業者退場！語畢台下響起如雷掌聲。

李雅靜說，鳳山有36萬居民，人口密集度這麼高，如果工業區引進70家廠商，可以創造多少就業機會，三地集團響應中央綠能政策沒有錯，但不該選在鳳山，該區一坪房價30萬元，怎會拿來蓋綠電，市府應站在市民角度，審慎考慮、甚至直接拒絕任何發電或儲能站設置在鳳山。

「沒安全就沒動工」，民進黨議員林智鴻譴責，中央制定儲能場設置，竟沒有法定說明會程序，地方政府也未善盡安全把關之責，主動召開會議，還要三催四請，直到里長號召連署，才有這場會議。

無黨籍議員黃捷也說，里民發出這麼大的聲音，市府才願意出面開會處理，她之前從經發局、都發局、消防局問到環保局，沒有一個單位敢承認是主管機關，問中央標檢局，說等業者設置了才檢驗，台電則說等業者併聯申請才檢查，為何沒人願意承擔責任，卻讓里民承擔風險？這是最不合理的，如果沒人願意負全責，這件事情就沒有下去的必要。

黃捷說，沒有儲能場，就沒有風險，居民沒有義務承擔風險，三地集團從這個案子賺錢，出事了保險也不是賠給里民，為何要里民背書？相關單位一定要講清楚，如果里民不接受，就沒有繼續下去的必要。

國民黨議員鍾易仲表示，市府從一開始置身事外，到現在承諾有安全疑慮就要全部暫停，他表達肯定，要求市府還要向經濟部提出撤案，「鳳山人不要當儲能場的白老鼠」，全台灣大型儲電場如台泥、彰濱工業區、花蓮和平工業區、蘇澳到台南鹽田光電廠等地，都遠離人口稠密區，且還沒有到170MW規模。

鍾易仲說，三地能源投入發展魚電共生有成，應將大型儲能場設在特定場域，遠離人口密集區。儲能場合法、但不合適，呼籲局長廖泰翔將地方意見帶回給陳其邁市長，讓大家看見市府的態度。

據了解，三地能源公司申請儲電場案，是由中央經濟部能源局及標準檢驗局審核，設置地區屬都市計畫乙種工業區內，且非變電所等特許事業，地方經發局沒有同意權限，但地方及民代對於市府經發局未能適時扮演窗口頗有微詞，認為早該居中協調業者及里民召開說明會，化解民眾安全及環境影響疑慮。

經發局表示，依據經濟部與內政部解釋，儲能設備屬公共服務設施，可在工業區及產業專用區設置，都市發展局去年7月，也依經濟部能源局及營建署函示說明，函復提出申請案的三陸儲能公司，但並無實質同意權。