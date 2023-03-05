誰來當家長的神隊友！高雄議員倡提高夜間臨托能量

無後援的雙薪家庭育兒痛苦指數高漲，高雄市議員白喬茵要求市府應在左營、楠梓區增設夜間臨托據點，滿足當地家長需求，也要加強宣傳，讓資源看得到、用得到。屏東縣規畫今年兒童節增設2處定點式臨托，以白天服務為主，社會處人員曾到高雄考察夜間臨托，發現夜間臨托挑戰大暫難上路。

小家庭育兒困難，誰來當家長的神隊友？高雄現有12處定點臨托室，卻只有1家開放夜間臨托，白喬茵說，北高雄左營、楠梓區一帶外來人口多，多數是雙薪家庭，父母長輩可能不住同縣市，加上女性婚育年齡愈來愈高，要祖父母承擔照顧責任愈來愈難，全方面公共托育才能補足需求。夜間臨托需求加大，市府應在左營、楠梓區增設夜間臨托據點，滿足當地家長需求，也要加強宣傳，讓資源看得到、用得到。

她上周有到位在前金區臨托據點了解環境，該處是全市唯一提供夜間服務臨托點，深刻感受到當臨托保母比月託保母挑戰更大，須重視保母培訓和特質，該處資源尚有不足，她最近將捐贈童書、玩具，也打算安排她4歲、5歲女兒體驗夜間臨托，希望能看到更多問題與需求，督促臨托政策做得更到位。

高雄市社會局統計，夜間臨托服務民國110年使用人次86人，111年257人，使用率成長。兒少科長何秋菊說，夜間臨托不是由固定保母擔任，需求屬於小眾，除前金區臨托場域位於住家，其他幾處臨托點開辦夜間臨托服務恐有安全疑慮，將評估適合的據點增加相關服務。

家長小玲表示，因為經常加班，會讓孩子在保母家待到晚間8、9點再接回，有時擔心影響幼兒睡眠時間，偶爾讓孩子在保母家過夜。她說，以台灣長工時型態，家長如果缺乏長輩等後援，勢必有一定比率的夜托需求，建議政府逐步擴增夜間臨托據點，方便家長就近求助。

屏東縣也即將開辦臨托，屏東縣社會處指出，去年推動身障媽媽婚育支持計畫時，有身障媽媽提出臨時托育需求，加上居家保母臨托申請案件中有增加趨勢，社會處規畫4月開辦定點式臨時托育計畫，地點在屏東社福館、內埔社福館，以周一至周五白天上班時間為主，六、日希望能回歸到家庭照顧系統。